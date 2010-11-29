به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سرلشکر پاسدار سید یحیی صفوی دستیار ومشاور عالی فرماندهی معظم کل قوا، درهمایش تجلیل از پیشکسوتان و بسیجیان نمونه سازمان ها و ادارات که در محل وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برگزار شد، با اشاره به کتاب خاطرات جرج بوش و اظهارات مایک مولن مبنی بر تصمیم حمله به ایران بعد از اشغال عراق و افغانستان گفت: مواضع شجاعانه مقام معظم رهبری و برخورد قوی و اداره حکمت آمیز و البته آمادگی نیروهای مسلح ومانورهایی که سپاه در آن زمان انجام داد بهمراه دیگرآمادگی های بسیج قدرتمند بیش از 10 میلیون نفری باعث گردید آمریکائی ها به خود جرات حمله به ایران اسلامی را ندهند.
سر لشکر صفوی گفت : عزیزان من هرکسی که در مقابل ولایت فقیه بایستد عاقبت به خیر نمی شود ولایت فقیه یک ولایت بر حق است هر که با حق دراویزد حق اورا زمین می زند واین شوخی بردار نیست.
بسیجیان ما بدانند تا روحیه جهادی در ملت ما است تا 10 میلیون بسیجی اماده هستند دشمنان می ترسند ولی اگر جهاد را فراموش کردند یا دنبال چیز دیگری رفتند اندلس تکرار خواهد شد.
دستیار و مشاور عالی فرماندهی معظم کل قوا تصریح کرد: اگر کسی قرآن بخواند و همه بایدها و نبایدها را مراعات کند و با تقوا باشد، عاقبت بخیر می شود.
سرلشکر صفوی با بیان اینکه عشق به رسول خدا دوری از آتش است، خاطر نشان کرد: هر کس دلش با رسول خدا و حضرت مهدی (عج) باشد، نجات پیدا می کند.
وی در بیان خدمت به خلق خدا گفت: خدمت به خلق خدا فقط انسان نیست تمام مخلوقات از جمله حیوانات و پرنده ها را شامل می شود. خدمت به خلق خدا فقط پول دادن نیست کمک فکری نیز هست.
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