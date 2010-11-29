به گزارش خبرگزاری مهر، سردار‎ ‎سرلشکر پاسدار سید یحیی صفوی دستیار ومشاور عالی فرماندهی معظم کل قوا، در‎همایش ‏تجلیل از پیشکسوتان و بسیجیان نمونه سازمان ها و ادارات که در محل وزارت‎ ‎بهداشت، درمان و ‏آموزش ‏پزشکی برگزار شد،‌ با اشاره به کتاب خاطرات جرج بوش و‎ ‎اظهارات مایک مولن مبنی بر تصمیم ‏حمله ‏به ایران بعد از اشغال عراق و افغانستان‎ ‎گفت: ‏‎مواضع شجاعانه مقام معظم رهبری و برخورد قوی و اداره حکمت آمیز و البته‎ ‎آمادگی نیروهای ‏مسلح ‏‏ ومانورهایی که سپاه در آن زمان انجام داد بهمراه دیگرآمادگی‎ ‎های بسیج قدرتمند بیش از 10 میلیون نفری ‏‏باعث گردید آمریکائی ها به خود جرات حمله‏‎ ‎به ایران اسلامی را ندهند.‏‎

وی اطاعت بندگی خدا، عشق به رسول خدا، ترک جهاد،‎ ‎خدمت به خلق خدا و تبعیت از ولایت را عاقبت ‏‏بخیری دانست و گفت: ‏‎عزیزان من به‎ ‎گذشته نگاه کنید به حال هم نگاه کنید آنهایی که مقابل امام (ره) ایستادند در این‎ ‎کشور ما ‏ایا ‏‏عاقبت بخیر شدند. حضرت آقا هم اکنون 21سال است که همان مسیر‎ ‎نورانی امام(ره) را با صلابت با قدرت و با آن حکمت و ‏‏دوراندیشی و بردباری دنبال‏‎ ‎می کنند.‏‎ ‏عزیزان من ولایت فقیه در فلسفه حکومت شیعه که اسلام ناب محمدی(ص) است‎ ‎نیابت امام زمان است و ‏‏دستورات اسلام ‏در این زمینه خیلی دستورات روشنی است‏‎ ‎‏.‏‎



سر لشکر صفوی گفت : عزیزان من هرکسی که ‏در مقابل ولایت فقیه بایستد عاقبت به خیر نمی شود ولایت‎ ‎فقیه یک ولایت بر حق ‏‏است هر که با حق ‏دراویزد حق اورا زمین می زند واین شوخی‎ ‎بردار نیست.‏



جهاد ‏پرچم عزت مسلمانان‎ ‎است



سرلشکر صفوی با بیان اینکه 200 میلیون عرب در طول 60 سال نتوانستند‎ ‎فلسطین را آزاد کنند و جهاد را ‏‏کنار گذاشتند، تاکید کرد: ‏‎ مسلمانان وقتی بدبخت‏‎ ‎و گرفتار شدند که جهاد در راه خدارا ترک کردند. 200 میلیون عرب 60 سال ‏‏نتوانستند‎ ‎فلسطین را ‏آزاد کنند و جهاد را گذاشتند کنار و اگر مشرکین و کفار سرزمین مسلمانان‎ ‎را بگیرند بر ‏‏همه ‏مسلمین است با آنها بجنگند و آن سرزمین را ازاد بکنند حالا‎ ‎ببینید این حزب الله لبنان ازملت ما زنان ‏ما و ‏‏بسیجیان ما درس گرفت، حماس درس‎ ‎گرفت با پرچم قران و اسلام و جهاد و شهادت آمدند به میدان ‏‏شما ‏دیدید که در جنگ ‎ 33‎روزه و 22 روزه کمر رژیم صهیونیستی را چطور شکستند .این جهاد ‏پرچم عزت ‏‏مسلمانان‎ ‎است لباس عزت است و هر کس جهاد را ترک بکند لباس ذلت را بر تنش می پوشانند.



بسیجیان‎ ‎‏ما ‏بدانند تا روحیه جهادی در ملت ما است تا 10 میلیون بسیجی اماده هستند دشمنان‏‎ ‎می ترسند ولی ‏‏اگر جهاد را ‏فراموش کردند یا دنبال چیز دیگری رفتند اندلس تکرار‏‎ ‎خواهد شد.



دستیار و مشاور عالی فرماندهی معظم کل قوا تصریح کرد: اگر کسی قرآن‏‎ ‎بخواند و همه بایدها و نبایدها ‏را ‏مراعات کند و با تقوا باشد، عاقبت بخیر می‎ ‎شود.‏‎



سرلشکر صفوی با بیان اینکه عشق به رسول خدا دوری از آتش است، خاطر نشان‏‎ ‎کرد: هر کس دلش با ‏‏رسول خدا و حضرت مهدی (عج) باشد، نجات پیدا می کند.‏‎



وی در‏‎ ‎بیان خدمت به خلق خدا گفت: خدمت به خلق خدا فقط انسان نیست تمام مخلوقات از جمله‎ ‎حیوانات ‏و پرنده ها را شامل می شود. خدمت به خلق خدا فقط پول دادن نیست کمک فکری‎ ‎نیز هست.

