حسینعلی علیخانی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: کارگروهی متشکل از معاونین آموزشی چند دانشگاه، یک یا دو نفر از مدیران امور شاهد و ایثارگر دانشگاهها و یک نماینده از بنیاد شهید و امور ایثارگران در حال بررسی و بازنگری آئین نامه تسهیلات آموزشی دانشجویان شاهد و ایثارگر هستند.

مدیرکل امور دانشجویان شاهد و ایثارگر وزارت علوم در تشریح جزئیات این بازنگری گفت: آئین نامه تسهیلات آموزشی دانشجویان شاهد و ایثارگر جزئیات بسیاری از مسائل و مقررات مختلف آموزشی این دانشجویان را در نظر گرفته است.

وی در پاسخ به اینکه رویکرد در بازنگری این آئین نامه سخت گیرانه است یا سهل گیرانه گفت: رویکرد در بازنگری این آئین‌نامه نه سخت‌گیرانه است و نه اینکه بخواهیم آسان گیری کنیم بلکه سعی می‌شود آئین نامه به روز و منطقی باشد.