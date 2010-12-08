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۱۷ آذر ۱۳۸۹، ۱۱:۰۶

پس از 14 سال صورت می‌گیرد؛

بازنگری آئین‌نامه تسهیلات آموزشی دانشجویان شاهد و ایثارگر

بازنگری آئین‌نامه تسهیلات آموزشی دانشجویان شاهد و ایثارگر

مدیرکل امور دانشجویان شاهد و ایثارگر وزارت علوم از بازنگری آئین‌نامه تسهیلات آموزشی دانشجویان شاهد و ایثارگر پس از گذشت 14 سال خبر داد.

حسینعلی علیخانی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان این مطلب افزود: کارگروهی متشکل از معاونین آموزشی چند دانشگاه، یک یا دو نفر از مدیران امور شاهد و ایثارگر دانشگاهها و یک نماینده از بنیاد شهید و امور ایثارگران در حال بررسی و بازنگری آئین نامه تسهیلات آموزشی دانشجویان شاهد و ایثارگر هستند.

مدیرکل امور دانشجویان شاهد و ایثارگر وزارت علوم در تشریح جزئیات این بازنگری گفت: آئین نامه تسهیلات آموزشی دانشجویان شاهد و ایثارگر جزئیات بسیاری از مسائل و مقررات مختلف آموزشی این دانشجویان را در نظر گرفته است.

وی در پاسخ به اینکه رویکرد در بازنگری این آئین نامه سخت گیرانه است یا سهل گیرانه گفت: رویکرد در بازنگری این آئین‌نامه نه سخت‌گیرانه است و نه اینکه بخواهیم آسان گیری کنیم بلکه سعی می‌شود آئین نامه به روز و منطقی باشد.

کد مطلب 1200444

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