به گزارش خبرگزاری مهر، لیورپول و منچستریونایتد، به عنوان دو تیم پرافتخار رقابت های جام حذفی، در دور سوم این مسابقات با یکدیگر دیدار خواهند کرد. منچستریونایتد، دارنده 11 عنوان قهرمانی رقابت های جام حذفی، در ماه ژانویه با لیورپولی که هفت بار این جام را برده در ورزشگاه اولدترافورد دیدار خواهد کرد.

چلسی، مدافع عنوان قهرمانی این رقابت ها، با ایپسویچ تاون هم قرعه شده و آرسنال، دارنده 10 عنوان قهرمانی، با لیدز یونایتد دیدار خواهد کرد. توپچی ها در سال 1972 با شکست لیدز به عنوان قهرمانی رقابت های جام حذفی دست پیدا کرده اند. دیدارهای دور سوم رقابت های جام حذفی فوتبال انگلستان در تاریخ های هفتم و هشتم ژانویه برگزار خواهد شد و دیدار پایانی این بازی ها هم در تاریخ 14 مه (24 اردیبهشت 1390) در ومبلی لندن برگزار می شود.

قرعه کشی رقابت های جام حذفی انگلستان به این شرح است:

* برنلی - پورت ویل

* کاونتری - کریستال پالاس

* بریستول سیتی - شفیلد ونزدی

* فولهام - پیتربورو

* دانکستر - ولورهمپتون

* برایتون یا اف سی یونایتد - پورتسموث

* هادرسفیلد - دوور

* کرالی یا سوئیندون - داربی

* وستهام - بارنزلی

* ریدینگ - وست بروم

* آرسنال - لیدز

* شفیلدیونایتد - آستون ویلا

* لستر - منچسترسیتی

* بولتون - یورک سیتی

* بلکبرن - کوئینزپارک رنجرز

* سوانسی - کولچستریونایتد

* ویکامب - هیرفورد یا لینکلن

* استیوناج - نیوکاسل

* بورتون آلبیون - میدلزبورو

* میلوال - بیرمنگام

* ساوتهمپتون - بلکپول

* واتفورد - هارتلپول یا یوویل

* چلسی - ایپسویچ

* ساندرلند - ناتس کانتی یا بورنموث

* اسکانتورپ - اورتون

* منچستریونایتد - لیورپول

* هال سیتی - ویگان اتلتیک

* استوک - کاردیف

* تاتنهام - چارلتون یا لتون

* پرستون - ناتینگهام فارست

* نورویچ - درویلسدن یا لیتون اورینت

* تورکوای - کارلیسل