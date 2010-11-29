متکی پیگیری سرنوشت چهار دیپلمات ربوده شده ایرانی در لبنان را خواستار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، منوچهر متکی وزیر امور خارجه یکشنبه شب در دیدار با سعد حریری نخست وزیر لبنان در تهران افزود: سفر تاریخی دکتر احمدی نژاد به لبنان و سفر شما به ایران ظرفیتی را بوجود آورده است که می تواند صمیمانه ترین رایزنی ها و گسترده ترین مناسبات جامع دو طرف را شکل داده و مجموعه روابط دو کشور را به هم متصل نماید.

وزیر خارجه با اشاره به اینکه لبنان از سال 1948میلادی تا کنون همواره مورد طمع و حسد دشمنان به ویژه تجاوزات و تهاجمات مکرر رژیم صهیونیستی بوده است، شکست های رژیم صهیونیستی در سالهای اخیر ناشی از ایستادگی مقاومت اسلامی و ارتش لبنان در پرتو وحدت ملی را خاطر نشان ساخت.

وی گفت: دشمنان با آگاهی از جایگاه بالقوه لبنان به عنوان رقیب جدی منطقه ای در حوزه شکوفایی اقتصادی، ثبات این کشور را هدف قرار داده بودند و اینک لبنان می تواند دور جدیدی از توسعه و شکوفایی را در حیات خود طی کند.

متکی افزود: لبنان نه فقط در سطح ملی بلکه در سطح منطقه ای نیز می تواند نقش مهم خود را ایفا نماید.

وزیر خارجه همکاری تهران - بیروت را زمینه ساز کمک به همگرایی منطقه ای توصیف کرد و افزود: برای همگرایی در منطقه باید از همه ظرفیت های منطقه ای استفاده کرد و هر چه به ظرفیت های درون منطقه اهتمام داشته باشیم، اعتقاد به ظرفیت های خارج از منطقه را از دست می دهیم.

متکی باتاکید بر اینکه جمهوری اسلامی ایران بیشترین علاقه را به حفظ ثبات، امنیت، وحدت ملی و همگرایی در لبنان دارد اظهار داشت: دفاع از امنیت و وحدت ملی لبنان شعاری نیست که کسی بتواند با آن مخالفت کند و این شاکله اصلی لبنان است.

وی با اشاره به زمینه های همکاریت اقتصادی دو کشور از جمله در حوزه های تجاری، صنعت، علمی، فناوری، عمرانی، امور بهداشتی و دارو و گردشگری اظهار داشت: ایجاد تسهیلات کنسولی و روادید می تواند منشاء برداشتن گام های بلند برای توسعه روابط دو کشور باشد.

متکی همچنین با تشریح تحولات منطقه ای از جمله اوضاع افغانستان، عراق و فلسطین و گسترش تروریزم و افراط گرایی، بر اهمیت همکاری های چند جانبه و منطقه ای اشاره کرد و افزود: امید است با وحدت صفوف در جهان اسلام و منطقه فرصت به کسانی که در صدد ایجاد اختلاف و تفرقه هستند داده نشود و کشورهای منطقه باید هوشیاری خود را حفظ نمایند.

وزیرخارجه همچنین از نخست وزیر لبنان خواستار پیگیری پرونده سرنوشت چهار دیپلمات ربوده شده ایران در لبنان شد.

سعد حریری نیز در این ملاقات سفر احمدی نژاد به لبنان را یک دیدار تاریخی توصیف کرد.

وی افزود: سفرم به ایران سفر به خانه ام است و ما خواستار بهترین روابط با جمهوری اسلامی ایران و ایجاد بهترین مناسبات تجاری و اقتصادی میان دو کشور هستیم.

نخست وزیر لبنان تاکید کرد: سفر احمدی نژاد به لبنان تاکیدی بر گشایش روابط سیاسی، اقتصادی و تجاری و سفر اینجانب به تهران برای استمرار و تقویت این روند است.

وی افزود: ما در روابط و نیز پیامی جدی هستیم و دیدار اینجانب از ایران در بردارنده پیام های جدی برای برخی طرف ها و نیز پیامی جدی در راستای گسترش روابط ایرانی - عربی است.

حریری در ادامه با تاکید بر تلاش های تهران - بیروت برای تشکیل کمیته عالی دو کشور و تبادل هیئت های متقابل در عالی ترین سطوح اظهار داشت: بر این اساس معتقدیم باید همه تلاش های خود را معطوف به توسعه روابط سیاسی و اقتصادی فی ما بین نماییم و ایجاد تشهیلات کنسولی و روادید در این راستا مثبت خواهد بود.

وی ثبات و وحدت ملی را اساسی ترین اصل نزدیکی میان لبنانی ها و رمز پیروزی در برابر دشمنان دانست و از حمایت های جمهوری اسلامی ایران در قبال تهدیدات رژیم صهیونیستی و ثبات و بازسازی لبنان تقدیر کرد.

حریری ابراز امیدواری کرد با همراهی کشورهای منطقه و عنایت الهی مناطق اشغالی از لوث وجود اشغالگران پاک و آزاد شود.

وی همچنین با اشاره به موضع تاریخی لبنان در قبال سلاح هسته ای اسرائیل تصریح کرد: ما همواره از برنامه هسته ای صلح آمیز ایران حمایت کرده ایم.