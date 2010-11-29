حسین توکلی در گفتگو با خبرنگار مهر، افزود: براساس برنامه زمانی پیش بینی شده آزمون سراسری سال 1390 در صبح و بعدازظهر روزهای پنجشنبه 9، جمعه 10، صبح روز شنبه 11 تیرماه در حوزههای امتحانی سراسر کشور بطور همزمان برگزار خواهد شد.
معاون سازمان سنجش گفت: اطلاعیه این سازمان درخصوص شرایط و ضوابط و نحوه ثبت نام از داوطلبان علاوه بر اینکه از روز پنجشنبه 11 آذرماه بر روی سایت سازمان سنجش آموزش کشور به نشانی www.sanjesh.org قرار میگیرد در نشریه پیک سنجش روز دوشنبه 15 تیرماه نیز منتشر می شود.
محمد حسین سرورالدین - رئیس سازمان سنجش آموزش کشور نیز با تشریح مصوبات کمیته ماده 4 قانون حذف کنکور درباره میزان تأثیرگذاری سوابق تحصیلی در کنکور 90 به مهر گفت: تأثیر سوابق تحصیلی در کنکور سال 90 به میزان 25 درصد به تصویب رسید همچنین مقرر شد که در کنکور 90 سوابق تحصیلی یعنی نمرات دروس امتحانات نهایی به جای معدل در کنکور تأثیرگذار باشند.
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