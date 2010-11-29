اختصاص 8 میلیارد ریال برای تجهیز و نوسازی کتابخانه های گیلان

محمد احمدی پور در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: در سال گذشته رقم دو میلیارد و 900 میلیون ریال اعتبار برای تعمییر و تجهیز و نوسازی کتابخانه ها دریافت شد که این مبلغ در سال جاری به هشت میلیارد و 200 میلیون ریال افزایش پیدا کرده است.

وی در ادامه از راه انـدازی کتابخانه مشارکتی با ســـازمانهای میراث فرهنگی، هلال احمر، سازمان زندانها و ساخت کتابخانه روستایی خبر داد و اظهارداشت: هر سال 10 میلیون ریال اعتبار به اعتبارات روستاهای که کتابخانه روستایی دارند، اختصاص می یابد.

مدیرکل امور کتابخانه های عمومی گیلان همچنین با اشاره به ایجاد اولین کتابخانه روستایی در بازکیاگوراب لاهیجان یادآورشد: این کتابخانه با مساحت 80 مترمربع و براساس تفاهمنامه اداره کل کتابخانه های عمومی استان با معاونت امور عمرانی استانداری و با هدف ارتقای مطالعه مفید در این روستا راه اندازی شده است.