سه تدبیر فوری برای کاهش آلودگی هوا در تهران

به گزارش خبرنگار مهر، مصطفی محمدنجار صبح دوشنبه در حاشیه دومین همایش ملی سازمانهای مردم نهاد فعال در حوزه مواد مخدر با اشاره به طرح هدفمندی یارانهها گفت: طرح هدفمند کردن یارانهها که مدتی پیش طراحی شده اکنون مقدمات اولیه را طی کرده و به سمت اجرایی شدن پیش میرود.
وی ادامه داد: طرح هدفمندی یارانهها مردمیترین طرح در اقتصاد کشور است که مردم آن را پیش میبرند.
وزیر کشور گفت: مردم خود در این طرح ثبت نام کردند و اکنون که پول به حساب آنان ریخته شده است به سمت اجرایی شدن این طرح پیش میرویم.
وی گفت: بستههای مختلف در حوزههای صنعت و معدن، حمل و نقل و ... پیش بینی شده و جلسات مختلفی نیز در زمینه اجرای طرح هدفمندی یارانهها با فرمانداران، شهرداران و بخشداران برگزار و توضیحات کافی در زمینه اجرای این طرح داده شده است.
محمدنجار افزود: در حوزه حمل و نقل طراحیهای گستردهای شده و اکنون زمان پیاده سازی فرارسیده است.
تدبیر فوری برای رفع آلودگی هوا
وی با اشاره به بحث آلودگی هوا گفت: جلسات مختلفی در این زمینه در استانداری و دستگاههای ذیربط تشکیل شده و راههایی نیز برای کاهش میزان آلودگی هوا توصیه شد.
وزیر کشور تصریح کرد: این آلودگی هوا برای افراد مسن و به خصوص افراد بیمار بسیار نگران کننده است. بر همین اساس سه تدبیر فوری برای کاهش میزان آلودگی هوا اتخاذ شد.
وی تعطیلی آخر هفته، کنترل تردد خودروها از درب منازل بر اساس طرح زوج و فرد و کاهش یک ساعته کاری ادارات را سه تدبیر فوری برای کاهش میزان آلودگی هوا عنوان کرد.
نجار گفت: در جلسات تشکیل شده برنامههای درازمدتی نیز برای کنترل میزان آلودگی هوا اتخاذ شده است.
نظر شما