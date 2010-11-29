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۸ آذر ۱۳۸۹، ۱۰:۵۴

در گفتگو با مهر مطرح شد:

تذکر مجلس به وزیر بازرگانی درپی کشف حجاب چینی ها در نمایشگاه تهران

تذکر مجلس به وزیر بازرگانی درپی کشف حجاب چینی ها در نمایشگاه تهران

رئیس فراکسیون روحانیون مجلس شورای اسلامی از تذکر جمعی تعدادی از نمایندگان به وزیر بازرگانی در اعتراض به کشف حجاب شرکت کنندگان چینی در نمایشگاه بین المللی تهران که هم اکنون در حال برگزاری است، خبر داد.

حجت الاسلام محمد تقی رهبر در گفتگو با خبرنگار مهر بیان داشت: متاسفانه نمایشگاهی بین المللی در تهران در حال برگزاری است که زنان چینی در آن به صورت مکشفه و سربرهنه حضور دارند و این برای ما زشت است و برای مسئولان ما مایه سرافکندگی و خجالت است.

وی با شرم آور توصیف کردن حضور زنان بی حجاب در نمایشگاه تهران بیان داشت: مسئولان ما گویا خوابند عجیب است که در جمهوری اسلامی ایران اجازه حضور زنان بی حجاب در نمایشگاه دولتی داده می شود.

نماینده مردم اصفهان افزود: مهم نیست که این افراد چینی هستند یا نیستند مهم این است که وقتی وارد جمهوری اسلامی ایران می شوند باید قوانین ایران را رعایت کنند و مسئولان نیز باید بر آنان نظارت داشته باشند.

وی افزود: امروز نمایندگان تذکر جدی به وزیر بازرگانی در رابطه با حضور بدون حجاب زنان چینی در نمایشگاه بین المللی تهران می دهند.

کد مطلب 1200456

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