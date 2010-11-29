تذکر مجلس به وزیر بازرگانی درپی کشف حجاب چینی ها در نمایشگاه تهران

حجت الاسلام محمد تقی رهبر در گفتگو با خبرنگار مهر بیان داشت: متاسفانه نمایشگاهی بین المللی در تهران در حال برگزاری است که زنان چینی در آن به صورت مکشفه و سربرهنه حضور دارند و این برای ما زشت است و برای مسئولان ما مایه سرافکندگی و خجالت است.

وی با شرم آور توصیف کردن حضور زنان بی حجاب در نمایشگاه تهران بیان داشت: مسئولان ما گویا خوابند عجیب است که در جمهوری اسلامی ایران اجازه حضور زنان بی حجاب در نمایشگاه دولتی داده می شود.

نماینده مردم اصفهان افزود: مهم نیست که این افراد چینی هستند یا نیستند مهم این است که وقتی وارد جمهوری اسلامی ایران می شوند باید قوانین ایران را رعایت کنند و مسئولان نیز باید بر آنان نظارت داشته باشند.

وی افزود: امروز نمایندگان تذکر جدی به وزیر بازرگانی در رابطه با حضور بدون حجاب زنان چینی در نمایشگاه بین المللی تهران می دهند.