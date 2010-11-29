انگیزه ساخت سمفونی تهران عشق به زادگاهم بود

آهنگساز "سمفونی تهران" ضمن بیان این مطلب در خصوص چرایی ساخت این سمفونی در گفتگو با خبرنگار مهر ، گفت : همیشه دوست داشتم درباره زادگاهم که خاطره های تلخ وشیرین و درعین حال جذابی از با مردم بودن و مسائل مختلف داشتم کاری بکنم ویک سمفونی بسازم و به همین دلایل هم بود که انگیزه ساخت سمفونی شماره 12 درباره تهران در من قوت گرفت.

شاهین فرهت در توضیح فرم به کارگرفته شده در ساخت سمفونی تهران افزود : سمفونی تهران از نظر فرم یک اثر فرمال کلاسیک با بیانی تازه است گواینکه تمام سمفونی های من تونال است و در آن از موسیقی ردیف دستگاهی و فولکلوریک ایران و در نهایت با درون خودم که با مشرق زمین عجین شده است ترکیب شده و با فرم موسیقی کلاسیک به بیان جهانی این سمفونی روایت شده است .

این استاد دانشگاه در ادامه صحبت های خود به بخش های مختلف این سمفونی اشاره کرد و گفت : قسمت اول این سمفونی درام تهران است که به ارتباط من به عنوان آهنگساز با زادگاهم مطرح می شود ، قسمت دوم به دوران قدیم و دوران کودکی و چگونگی بزرگ شدن فرزندان این شهر بر می گردد، قسمت سوم تهران جدید و مشکلات زندگی در این کلان شهر مانند رفت و آمد مردم ، ترافیک نوع زندگی و به نوعی تغییر و تحول چند سال اخیر را مطرح می کند در چهارمین قسمت این مجموعه هم آشتی مردم با پایتخت کشور بیان می شود.

وی در ادامه به جزئیات ساخت سمفونی تهران اشاره کرد و گفت : در ساخت این سمفونی با در نظر گرفتن آنچه درنظر داشته ام به فرم سمفونی وفادار بوده ام و به هیچ عنوان از این فرم خارج نشده ام قسمت نخست سمفونی تهران که تم اصلی است و بخش وسیعی را به خود اختصاص داده است یادگار ملودی هایی است که از دوران کودکی تا کنون شنیده و با آنها زندگی کرده ام در واقع این بخش مبین نمای کلی از شهر تهران است که در بخش پایانی نیز به نوعی دیگر مطرح شده است.

فرهت در پاسخ به این سئوال که چرا در بخش دوم سمفونی تهران از دل طبیعت بهره گرفته شده است گفت :اشاره درستی کردید در این بخش به طبیعت پاک این شهر اشاره کرده ام چراکه به خوبی به یاد دارم که تابستان ها وقتی به شمیران ییلاق می کردیم شبها صدای پارس سگ و صدای آواز جغد می شنیدم و صبح ها با صدای بلبل و آواز ناخوش کلاغ ها از خواب بیدار می شدیم ولی متاسفانه در شرایط فعلی از این طبیعت پاک و دست نخورده خبری نیست و در قسمت دوم یادآور روزهای خوش با طبیعت بودن را تداعی کرده ام و درست به همین دلیل است که در بخش دوم صدای طبیعت به شکلهای مختلف شنیده می شود.

این آهنگساز در ادامه صحبت های خود در تشریح قسمت پایانی این سمفونی و توضیح آشتی با کلان شهری چون تهران گفت : همانطور که اشاره کردم قسمت چهارم این مجموعه بیان کننده آشتی مردم با تهران است به این معنا که در کلان شهری که زندگی می کنیم ناملایمتی ها و ناهماهنگی هایی دیده می شود که این مسائل را با بیان صلح و صفا و تلاش در بهبود شرایط به زبان موسیقی شرح داده ام.

عظمت فردوسی با سمفونی

شاهین فرهت در ادامه صحبت های خود با اشاره به اینکه ساخت سمفونی شماره 15 که به فردوسی تعلق دارد به پایان رسیده و قرار است توسط مرکز موسیقی حوزه هنری منتشر شود گفت : ادبیات فارسی در موسیقی کلاسیک و فرم های جاری موسیقایی تاکنون جایگاه ویژه ای در فرم سمفونی پیدا نکرده است درحالی که ادبیات مغرب زمین جایگاه ویژه ای در این فرم موسیقایی دارد و حال آنکه ادبیات کهن ایران و به خصوص شعر فارسی بیش از این قابلیت مطرح شدن به شکل جهانی را دارد به همین دلیل تصمیم رفتم روی اشعار فردوسی کار کنم و عظمت این شاعر فارسی گو را در قالب سمفونی به نمایش بگذارم ؛ البته در این زمینه تجربه ساخت سمفونی "خیام" را نیز داشته ام.

آهنگساز سمفونی فردسی درپایان این گفتگو به قسمت های مختلف این سمفونی اشاره کرد و گفت : بخش نخست این سمفونی به معرفی خود فردوسی اختصاص دارد و از این جهت با لایت موتیف های واگنر قابل مقایسه است به این معنا که لایت موتیف های واگنر تم های کوتاهی دارند که هر کدام از آنها معرف کاراکتر و یا مبین اهمیت موضوع هستند ؛ در این بخش بعد احساسی وسیعی از عشق و احساس خود فردوسی شنیده می شود و در ادامه هریک از کاراکترها به نوعی خود را تعریف می کنند؛ قسمت دوم بیان داستان سیمرغ است و قسمت سوم شرح دلاوری و عشق و احساس رستم را بیان می کند و در قسمت آخر باردیگر پرسوناژهای مختلف با احساس های متفاوت را بیان می کند درواقع پایان شاهنامه فردوسی است که فکر می کنم ایده کامل و تازه ای است.