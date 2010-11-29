ارائه فرهنگ اسلامی پس از 30 سال ناموفق بوده‌ است

به گزارش خبرنگار مهر در اصفهان، جواد شمقدری شامگاه شنبه در آئین افتتاحیه اولین جشنواره ملی فیلم قرآن و عترت (تسنیم) اظهار داشت: کشور در عرصه بینالمللی به عرصه امواج توفنده و پیامهای یک سویه توسط استکبار جهانی با ابزار سینما مورد هدف قرار گرفته است.
وی ادامه داد: انحصار فیلمسازی غرب توسط باید فیلمسازان ایرانی شکسته شود چراکه سینما مهمترین ابزار غرب برای تسلط بر کشورهاست.
معاون سینمایی وزیر فرهنگ و ارشاد با انتقاد از وضعیت موجود گفت: چرا با گذشت 30 سال از انقلاب اسلامی ارائه فرهنگ اسلامی ناموفق بودهایم.
شمقدری با اشاره به اینکه در حوزههای علمیه فرهنگ اسلامی تولید میشود اما موثر نیست، ادامه داد: دلیل اصلی آن عدم انعکاس این فرهنگ در حوزههای علمیه است و این ابزار در حوزههای علمیه و مراکز تولید فرهنگ اسلامی وجود ندارد.
وی اظهار داشت: برخی با این مبانی مشکل دارند و وجود سینما را نمیپذیرند و آنها نمیخواهند معارف اسلامی در عرصه بینالمللی ترویج پیدا کند و این توطئهای بوده که دست حوزههای علمیه از سینما کوتاه کند.
قرآن و عترت منابع ارزشمندی برای ساخت فیلمهای قرآنی است
معاون سینمایی وزیر فرهنگ و ارشاد با بیان اینکه قرآن و عترت منبع ارزشمندی برای ساخت و تولید فیلمهای قرآنی است، گفت: باید از این سرچشمه غنی معارف اسلامی نهایت بهره را برد که در حال حاضر این سازگاری وجود ندارد.
شمقدری با بیان اینکه باید با مشارکت تمامی ارگانها سینما را از این ورطه خارج کرد، اظهار داشت: برخی فکر میکنند که امور منکرات تنها وظیفه وزارت فرهنگ و ارشاد است درحالیکه این وظیفه تمامی ارگانهای فرهنگی است.
وی با اشاره به اینکه این پیوند باید در بین تمامی ارگانها برقرار شود، تصریح کرد: بسیاری از ارگانهای تولید کننده فرهنگ در این ارتباط مشارکتی ندارند و جای برخی از این ارگانها در جشنواره تسنیم نیز خالی است.
معاون سینمایی وزیر فرهنگ و ارشاد با بیان اینکه بخشی از فیلمهای جشنواره تسنیم باید از سوی حوزههای علمیه مورد نقد و برسی منطقی قرار بگیرد، خاطرنشان کرد: حوزههای علمیه با شناخت ابزار و زبان سینما اقدام به برسی این فیلمها اقدام کند.
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