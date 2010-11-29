گیلانی ها 1700 میلیارد ریال معوقات مالیاتی دارند

سلیمان احمدیخواه در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: بیشترین مالیاتهای معوق مربوط به دو شهر بندری انزلی و آستاراست.
وی تصریح کرد: دلیل اصلی معوقات ناشی از صدور کارت بازرگانی به نام افراد سالخوردهای است که بازرگانان با سوء استفاده از مشخصات آنها و برای فرار مالیاتی کارت بازرگانی به نام آنها گرفته و اقدام به واردات و صادرات کلان کرده اند.
وی ادامه داد: این مقوله از آسیبهای موجود در بحث مالیاتی است که باید بررسی و راهکار عملی برای این مهم نظر گرفته شود.
مدیر کل امور مالیاتی گیلان گفت: برخی از شرکتها با استفاده از اهرم ها و معرفی خود به عنوان شرکت بحران ساز از پرداخت مالیات امتناع می ورزند که این چالش نیز جای بررسی و تعمق بیشتری دارد.
وی همچنین به اهمیت مالیات اشاره کرد و یادآورشد: پرداخت مالیات، مشارکت مردم در تأمین بخشی از هزینه های عمومی و مهمترین ابزار سازماندهی اقتصاد هر کشور است.
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