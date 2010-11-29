روشهای علمی استحصال آب باید گسترش یابد

صمد شعبانی در گفتگو با خبرنگار مهر در بندرعباس بیان داشت: اتخاذ روشهای اصولی و عملی در زمینه توسعه، حفاظت و بهره برداری و مدیریت منابع آب امری اجتناب ناپذیر است و بر این اساس احداث سدهای زیرزمینی که روشی برای ذخیره آب در مناطق خشک است باید توسعه یابند.

شعبانی ادامه داد: سدهای زیرزمینی مقدار تبخیر از سطح آزاد آب را به حداقل و یا صفر می رساند در صورتیکه میزان تبخیر آب از سدهای سطحی بسیار زیاد است.

به گفته وی، آب ذخیره شده در سدهای زیرزمینی برای دراز مدت قابل استفاده است در صورتیکه مخازن سدهای سطحی در طولانی مدت در اثر تجمع رسوبات با مشکل کاهش ظرفیت مواجه می شوند ضمن اینکه آب ذخیره شده به روش زیرزمینی در معرض آلودگی قرار می گیرد.

شعبانی با اشاره به اینکه در شرایط اقلیمی استان بسیاری از مناطق پتانسیل بالایی برای احداث سد زیر زمینی دارند، افزود: ضروری است در کشور ما نیز در خصوص مطالعه و اجرای سدهای زیرزمینی اقدام موثری صورت گیرد.

معاون طرح و توسعه آب منطقه ای خاطرنشان کرد: سدهای زیرزمینی علاوه بر ذخیره سازی آب، نقش مهمی در کنترل سیلابها، افزایش کیفیت آب زیرزمینی، جلوگیری از فرسایش خاک، پایین آوردن سطح آب زیرزمینی در پایین دست سد و جلوگیری از ورود آب شور به مخازن آب زیرزمینی دارند.