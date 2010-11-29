بهسازی و تغییر چهره‌ پـارکها مهمترین اولویت شهرداری کرج است

سیدعلی آقازاده در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج، از افتتاح پارک ایثارگران با اعتباری بالغ بر 12 میلیارد ریال در منطقه 8 شهرداری این کلانشهر خبر داد.
وی گفت: در حال حاضر با تغییر شیوه زندگی و قرار گرفتن در عصر تکنولوژی و شهرنشینی ایجاد فضاهای سبز و بوستانها به لحاظ تلطیف روحیه شهروندان و حفظ پاکیزگی هوا ضروررتی انکارناپذیر است.
وی افزود: در سال جاری مدیریت شهری کرج با تدوین استراتزیهای جدید ایجاد بستری مناسب در راستای افزایش تعاملات اجتماعی، بهبود سلامت فیزیکی و روانی جامعه از طریق افزایش تماس بیشتر شهروندان با طبیعت را در اولویت قرار داده است.
این مسئول ادامه داد: در این راستا احداث چندین پارک در نقاط مختلف شهر در دستور کار قرار گرفت و دیروز نیز شاهد بهره برداری از نخستین پارک ویژه بانوان در این کلانشهر بودیم.
آقازاده افزود: همچنین به زودی شاهد افتتاح پارک ایثارگران به مساحتی بالغ بر پنج هزار مترمربع در منطقه 8 خواهیم بود.
وی گفت: برای تملک اراضی موجود در این طرح 9 میلیارد ریال و احداث آن سه میلیارد ریال اعتبار تخصیص یافته است.
این مسئول خاطرنشان کرد: ایجاد آبنما، احداث جاده تندرستی و فضاسازی این پارک نیز با بهره گیری از متدهای جدید و مدرن مورد توجه قرار گرفته است.
ایجاد بوستان در مناطقه محروم شهر ضروری است
شهردار کرج لزوم توجه به احداث پارک و بوستان در مناطق محروم این کلانشهر را یادآور شد و افزود: احداث پارک های محله ای در مناطق پرتراکم جمعیتی و فراهم کردن بستر رفاهی شهروندان این مناطق موضوع مهمی است که نمی توان از آن به سادگی گذشت.
وی افزود: احداث پارکهای محله ای در مناطق پرتراکم جمعیتی و فراهم کردن بستر رفاهی شهروندان این مناطق موضوع مهمی است که نمی توان از آن به سادگی گذشت.
آقازاده بیان داشت: در این راستا بهسازی و نوسازی همچنین احداث پارکهای محله ای در نقاط مختلف در دستور کار شهرداری های مناطق قرار گرفت.
شهردار کرج در پایان یادآور شد: افزایش سرانه فضای سبز، هزینههای بسیاری را متحمل شهرداری می کند اما این فقط بخشی از ماجراست زیرا پس از آن وظیفه اصلی نگهداری از این سرمایههای ملی است که در این راستا شهروندان نقش اصلی را ایفا می کنند و باید در حفظ و نگهداری شهر کوشا باشند.
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