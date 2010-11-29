بهسازی و تغییر چهره‌ پـارکها مهمترین اولویت شهرداری کرج است

سیدعلی آقازاده در گفتگو با خبرنگار مهر در کرج، از افتتاح پارک ایثارگران با اعتباری بالغ بر 12 میلیارد ریال در منطقه 8 شهرداری این کلانشهر خبر داد.



وی گفت: در حال حاضر با تغییر شیوه زندگی و قرار گرفتن در عصر تکنولوژی و شهرنشینی ایجاد فضاهای سبز و بوستان‏ها به لحاظ تلطیف روحیه شهروندان و حفظ پاکیزگی هوا ضروررتی انکارناپذیر است.



وی افزود: در سال جاری مدیریت شهری کرج با تدوین استراتزیهای جدید ایجاد بستری مناسب در راستای افزایش تعاملات اجتماعی، بهبود سلامت فیزیکی و روانی جامعه از طریق افزایش تماس بیشتر شهروندان با طبیعت را در اولویت قرار داده است.



این مسئول ادامه داد: در این راستا احداث چندین پارک در نقاط مختلف شهر در دستور کار قرار گرفت و دیروز نیز شاهد بهره برداری از نخستین پارک وی‍‍ژه بانوان در این کلانشهر بودیم.



آقازاده افزود: همچنین به زودی شاهد افتتاح پارک ایثارگران به مساحتی بالغ بر پنج هزار مترمربع در منطقه 8 خواهیم بود.

وی گفت: برای تملک اراضی موجود در این طرح 9 میلیارد ریال و احداث آن سه میلیارد ریال اعتبار تخصیص یافته است.

این مسئول خاطرنشان کرد: ایجاد آبنما، احداث جاده تندرستی و فضاسازی این پارک نیز با بهره گیری از متدهای جدید و مدرن مورد توجه قرار گرفته است.



ایجاد بوستان در مناطقه محروم شهر ضروری است

شهردار کرج لزوم توجه به احداث پارک و بوستان در مناطق محروم این کلانشهر را یادآور شد و افزود: احداث پارک های محله ای در مناطق پرتراکم جمعیتی و فراهم کردن بستر رفاهی شهروندان این مناطق موضوع مهمی است که نمی توان از آن به سادگی گذشت.



وی افزود: احداث پارکهای محله ای در مناطق پرتراکم جمعیتی و فراهم کردن بستر رفاهی شهروندان این مناطق موضوع مهمی است که نمی توان از آن به سادگی گذشت.



آقازاده بیان داشت: در این راستا بهسازی و نوسازی همچنین احداث پارکهای محله ای در نقاط مختلف در دستور کار شهرداری های مناطق قرار گرفت.



شهردار کرج در پایان یادآور شد: افزایش سرانه فضای سبز، هزینه‏های بسیاری را متحمل شهرداری می کند اما این فقط بخشی از ماجراست زیرا پس از آن وظیفه اصلی نگهداری از این سرمایه‏های ملی است که در این راستا شهروندان نقش اصلی را ایفا می کنند و باید در حفظ و نگهداری شهر کوشا باشند.