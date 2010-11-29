کمبود اعتبارات فعالیتهای قرآنی بوشهر را با مشکل مواجه کرده است

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، آیت الله غلامعلی صفایی بوشهری در جمع مدیران اتحادیه های قرآنی استان اظهارداشت: مثلث ضعف در عرصه نرم افزاری و سخت افزاری و کمبود اعتبارات فعالیتهای قرآنی استان را با مشکل مواجه کرده است.

وی با تاکید بر تشکیل اتاق فکر در اتحادیه های قرآنی اظهار داشت: در این اتاق فکر باید افرادی که متخصص در طراحی فرهنگی اقتصادی هستند و در این عرصه تبحر دارند را به کار گرفته و از آنها جهت درآمدزایی، پیشرفت و تعالی علوم قرآنی استفاده کرد.

امام جمعه بوشهر گفت: استان بوشهر نیازمند برگزاری همایشهای سالیانه قرآنی با حضور همه مدیران و فعالین قرآنی، قاریان و حافظان است.

همچنین مدیرکل تبلیغات اسلامی استان بوشهر نیز با اشاره به موفقیتهای استان در زمینه فعالیتهای قرآنی به برگزاری موفقیت آمیز کرسی تلاوت در چند روز گذشته در استان بوشهر به رغم وجود مشکلات و سختیهای فراوان اشاره کرد و گفت: استان بوشهر از پتانسیل و استعداد خوبی برای پیشرفت در برنامه های قرآنی برخوردار است و باید با برنامه ریزی اصولی زمینه تعالی و تکامل فعالیتها را فراهم کرد.

حجت الاسلام علی نعمت اللهی اظهار داشت: سه سال از تشکیل اتحادیه قرآنی می گذرد و در این مدت این اتحادیه به موفقیتهای مناسبی دست یافته است.

مدیر اتحادیه موسسات قرآنی استان با ارائه گزارشی از فعالیتها و برنامه های اتحادیه به ذکر مشکلات پیش روی اتحادیه اشاره کرد و گفت: با توجه به حکمفرمایی فضای قرآنی در استان ساخت خانه های قرآن، تقویت صندوق اعتباری ثقلین دارالقرآن اداره کل در جهت ارائه خدمات به اهالی قرآن ضروری است.

ابراهیم مرادی افزود: توجه به فعالین قرآنی در حوزه اشتغال و مسائل سخت افزاری، نرم افزاری و اعتباری از جمله راهکارهای موثر در بهبود فعالیت در حوزه قرآنی استان است.