افسانه ممیز، همسر مرتضی ممیز پدر گرافیک ایران در مورد دغدغه‌ سال‌های پایانی عمر وی به خبرنگار مهر گفت: گوشه‌ای از هدف ممیز همیشه این بود که گرافیک ایران را به دنیا بشناساند و برعکس.

وی افزود: معرفی اتفاق‌های مهم گرافیک برای نسل جوان برایش بسیار اهمیت داشت چون دانشجویان امکان دیدن نمایشگاه‌های گرافیک را در کشورهای دیگر ندارند و او دوست داشت از طریق دعوت گرافیست‌های مطرح بتواند زمینه ارائه آثار آنها را در ایران فراهم کند.

همسر ممیز در مورد آرزوهای پدر گرافیک ایران ابراز کرد: او امیدوار بود با نمایشگاه‌هایی در داخل کشور به چنین آرزویی برسد. ما هم هرسال با برپایی نمایشگاهی از آثار گرافیست‌های معتبر به مناسبت درگذشت او قصد داریم هدفش را محقق کنیم.

ممیز یکی از دغدغه‌های همسرش را اتحاد اعضای انجمن صنفی طراحان گرافیک عنوان کرد: او برای تشکیل انجمن فعالیت زیادی کرد و حساسیت بالایی در این زمینه داشت. انجمن را مانند بچه‌اش می‌دانست و می‌توانم بگویم بیشترین دغدغه‌اش بود. حتی لحظه‌های آخر عمر هم روی این مسئله تاکید داشت که اعضای انجمن دور هم جمع باشند.

وی ادامه داد: ممیز مانند پدری بود که در لحظه فوت به فرزندانش سفارش می‌کرد انجمن راه خود را طی کند. دوست داشت اعضا زیاد شوند که شدند. نگران این بود مبادا تفرقه میان اعضا ایجاد شود که خوشبختانه فعلا اوضاع خوب است و همه فعالیت‌ها بدون اختلاف و به خوبی طی می‌شود.

ممیز با تاکید بر اینکه دغدغه دیگر همسرش دانشجویان بوده‌اند، عنوان کرد: امسال هم به بهانه درگذشت او نمایشگاهی از یک گرافیست سوئیسی (برونومونگوتسی) که از دوستان ممیز بود، برگزار کردیم. البته فکر می‌کنم برونومونگوتسی غیر از آثار ممیز و برخی گرافیست‌های دیگر، آشنایی با گرافیک ایران نداشته باشد. برای همین امیدوارم با آمدن به کشورمان بیشتر بتواند با هنرمندان ما آشنا شود.

وی همچنین در مورد برگزاری نمایشگاهی از عکس‌های ممیز گفت: تعدادی از عکس‌های او را که قبلا در سال 83 در نگارخانه راه ابریشم نمایش داده شده بود، در نگارخانه میرمیران نمایش داده‌ایم.

به مناسبت یاد و نکوداشت درگذشت مرتضی ممیز، پدر گرافیک ایران نمایشگاهی از آثار برونومونگوتسی، گرافیست سوئیسی و عکس‌های ممیز در خانه هنرمندان ایران درحال برگزاری است.

مرتضی ممیز چهارم شهریور سال ۱۳۱۵ در تهران متولد شد. وی را پدر هنر گرافیک ایران می‌نامند. ممیز در سال ۱۳۴۴ از دانشگاه تهران، دانشکده هنرهای زیبا فارغ‌التحصیل شد و سه سال بعد گواهینامهٔ طراحی غرفه و ویترین و معماری خود را از مدرسه عالی هنرهای تزیینی پاریس دریافت کرد. دوره اخذ مدرک کارشناسی وی ۱۱ سال به طول انجامید و در این دوره به کارهای مختلفی چون کار در آتلیه گرافیکی و... مشغول بود.

در سال ۱۳۴۸ پیشنهاد ایجاد رشته گرافیک را به دانشکده هنرهای زیبا ارائه کرد. تا این سال ممیز به غیر از طراحی گرافیک برای کتاب‌ها و پوسترها، تلاشی را تحت عنوان مدیر هنری در مجلاتی چون ایران آباد، کتاب هفته، کیهان هفته، فرهنگ، کاوش، نگین آغاز کرد.

آثار ممیز در این دوره در کتاب هفته به چنان پرکاری و دوره خلاقی بدل می‌شود که نام ممیز را به عنوان گرافیستی مولف و کم نظیر بر سرزبانها می‌اندازد. همچنین ادامه کار ممیز در نشریات فرهنگ و نگین، راه را برای ورود گرافیستهای جوان و نوجوی دههٔ ۴۰ مانند فرشید مثقالی باز کرد.

مرتضی ممیز در طول نیم قرن فعالیت هنری خود در ایران و عرصه هنر بین‌المللی، در احیا و ابداع هنر گرافیک در ایران و پیشبرد و گسترش فرهنگ ملی و سنت‌های هنری نقش بارزی داشت. وی آذرماه سال ۱۳۸۳ به‌عنوان استاد برجسته فرهنگستان هنر تجلیل شد.

ممیز در سال‌های پایانی عمر خویش با بیماری سرطان دست و پنجه نرم می‌کرد و از ۲۳ آبان‌ماه ۱۳۸۴ برای تازه‌ترین دوره شیمی‌درمانی، در بیمارستان آبان تهران بستری شده بود که چند روز بعد حالش رو به وخامت نهاد و سرانجام در سن ۶۹ سالگی شنبه پنجم آذرماه ۱۳۸۴ درگذشت. پیکر وی هفتم آذرماه، تشییع و در باغبان‌کلا، واقع در کردان کرج، به‌خاک سپرده شد.