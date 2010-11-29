فلسفه داستانهای قرآن هدایت انسان در مسیر سعادت است

علیرضا نیکویی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: وجود قصه های فراوان در قرآن، حکایت از توجه خداوند به رسوخ دادن آموزه های دینی در جان و روان مخاطب دارد تا با درک و فهم آن، به پذیرش و تبعیت آگاهانه نسبت به معارف و دستورات دین دست پیدا کند.

وی همچنین با اعلام اینکه در قصه های قرآنی متن، تابع تاریخ نیست بلکه برشی از داستان را روایت می کند، اظهار داشت: داستانهای قرآن نه تاریخ است و نه قصه گویی بلکه قرآن کریم در راستای روایت خود از برشهای داستانی و تاریخ نیز استفاده کرده است.

استاد دانشگاه گیلان در این مورد با استناد به تفسیر علامه طباطبایی خاطر نشان کرد: در تفسیر ارزشمند المیزان علامه طباطبایی اشاره می کند که هدف قرآن تاریخ نیست و قصد قصه گویی هم ندارد آن مقدار می گوید که رابطه ها را تشریح کند و بیشتر در مبحث کلی داستان حرکت می کند.

وی با اشاره به اینکه محتوای تاریخی در الگوها طرح می شود نه در حیطه تاریخی گفت: تاریخ واقعیات نیست بلکه روایات است.

نیکویی در ادامه یادآورشد: متن به صورت یک تابلو و کلیت باید خوانده شود تا ارتباط درون متنی و بیرون متنی آن حفظ شود.