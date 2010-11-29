اجرای نمایش " گرگ مهربان " از سوی حوزه هنری گیلان

محمد پورجعفری در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: نمایش کودک " گرگ مهربان " به نویسندگی محمد حسین ناصر بخت و به کارگردانی ایمان خرقانی از سوی واحد هنرهای نمایشی حوزه هنری گیلان تا 14 آذر ماه جاری اجرای می شود.

وی عنوان کرد: این نمایش نگاهی دیگر گونه به داستان معروف " شنگول و منگول و حبه انگور" دارد که در آن گرگ با بزغاله ها بر خلاف آن چیزیکه در ذهن هاست و تا کنون شنیده ایم مهربان بوده و داستان از روایت تازه ای برخوردار است.

مسئول واحد هنرهای نمایشی ادامه داد: این نمایش برای رده سنی کودکان در نظر گرفته شده و هر روز صبح و عصر در سالن بهزیستی واقع در رشت، خیابان تختی و کوچه توانبخشی به روی صحنه می رود.

" ایمان خرقانی " کارگردان این نمایش از هنرجویان بازیگری حوزه هنری گیلان بوده و این نخستین تجربه کارگردانی وی در این زمینه است.