مصطفی یادگار تهیه کننده و کارگردان انیمیشن "کشتیبان ایرانی" در این باره به خبرنگار مهر گفت: این مجموعه در 20 قسمت 10 دقیقه‌ای به سفارش شبکه استانی تابان تهیه می‌شود و از شبکه دو روی آنتن می‌رود. داستان"کشتیبان ایرانی" درباره ناخدا هرمز و ملوانانی که همراه او هستند، است که در دریا با مشکلاتی روبرو می‌شوند که با تجربه و درایت ناخدا خلیل و ناخدا صالح مشکلات رفع می‌شود.



وی افزود: حکایت‌های این مجموعه، قصه‌هایی است از سفر و ماجراهایی که برای "هرمز" و همراهانش پیش می‌آید تا برای همیشه یادآور رشادت‌های دریانوردان ایرانی در خلیج فارس باشد. هرمز، کشتیبان جوانی است که دلاورمردی و شیردل بودن او پس از گذشت ایام هنوز در یاد وخاطره حاشیه‌نشینان خلیج فارس مانده و از او به نیکی یاد می‌کنند. به همین دلیل این انیمیشن را تهیه کردیم.

یادگار با بیان اینکه سری اول این مجموعه سال گذشته به مدت 100 دقیقه تولید و از شبکه دو سیما پخش شد، ابراز داشت: انیمیشن "کشتیبان ایرانی" در جشنواره شانزدهم مراکز استان‌ها سه جایزه طراحی صحنه، دوبله، موسیقی و طراحی شخصیت را کسب کرده است. سری دوم این مجموعه به مدت 200 دقیقه هم اکنون در دست تولید است که تا پایان سال تمام می‌شود.



عوامل انیمیشن "کشتیبان ایرانی" عبارتند از نویسندگان: سعید شهریار، سیدمحمد حسینی‌خواه، انیماتورها: مصطفی یادگار، روح الله یادگار، خدیجه گلبایی، ندا دهقانی و سید یوسف حسینی‌نصب، جلوه‌های ویژه: حسن عریان‌زاده، مدلسازی: مرضیه دهقان و فروزان دهقان و تدوین: ندا دهقانی.