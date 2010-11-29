  1. استانها
  2. آذربایجان غربی
۸ آذر ۱۳۸۹، ۱۰:۳۵

6 اثر معنوی آذربایجان غربی ثبت ملی شد

6 اثر معنوی آذربایجان غربی ثبت ملی شد

ارومیه - خبرگزاری مهر: مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری آذربایجان غربی گفت: شش اثر معنوی برجسته استان در فهرست آثار ملی معنوی کشور به ثبت رسید.

به گزارش خبرنگار مهر در خوی، محمد علیزاده صبح دوشنبه در آیین اهدای آثار هنرمندان کشور در کنگره بین المللی شمس به خانه این عارف نامی افزود: آیین مذهبی باداراک قره کلیسای چالدران، واحدهای سطح و اندازه گیری قدیمی خوی، بازی داماد، تعزیه مسجد مهدی القدم ارومیه، دیشلیق یا دندانی و مراسم جشن کشاورزی عصر کهن استان این آثار را شامل می شود.

وی ادامه داد: آثار دیگری نیز در استان برای ثبت در فهرست آثار ملی معنوی کشور در دست مطالعه و بررسی و تکمیل پرونده است.

موزه شمس در خوی ایجاد می شود

علیزاده در ادامه با اشاره به اهدای آثار هنرمندان برجسته کشور به خانه شمس اظهارداشت: بزودی برای نگهداری آثار نفیس مربوط به شمس تبریزی موزه شمس در خوی ایجاد می شود.

مدیرکل میراث فرهنگی استان خاطرنشان کرد: همچنین برای احداث بارگاه، مقبره و مجتمع فرهنگی و هنری شمس تبریزی در خوی 50 میلیارد ریال اعتبار ویژه از سوی سازمان میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری کشور، پیش بینی شده است.

وی افزود: بزودی با تخصیص این اعتبار ویژه، کار ساخت مقبره شمس تبریزی و مجتمع فرهنگی و تالار شمس تبریزی در خوی آغاز می شود.

در سال گذشته با اعتباری افزون بر 20 میلیارد ریال اعتبار حدود 4500 مترمربع از حریم بارگاه شمس تبریزی آزاد سازی و تملک شده است و فضای فعلی به 7400 مترمربع افزایش یافته است.

کنگره بین المللی شمس تبریزی در ارومیه با حضور سفرای 15 کشور عضو اکو، 600 شاعر داخلی و خارجی و استانداران آذربایجان غربی و فارس  در ارومیه وخوی برگزار شد.

محمد بن علی بن ملک‌داد، ملقب به شمس‌الدین یا شمس تبریزی از صوفیان مشهور سده هفتم هجری بوده و شهرت او بیشتر به خاطر آشنایی مولوی با اوست و دیوان غزل‌های مولوی با نام کلیات شمس شناخته می‌شود.

شمس تبریزی اولین بار در سال ۶۴۲ هجری قمری به قونیه رفت و با مولانا دیدار کرد، مریدان مولانا به دشمنی با شمس برخاستند و شمس ناگزیر از قونیه رفت و در سال ۶۴۳ به قونیه بازگشت و دوباره مورد آزار مریدان مولانا قرار گرفت تا سال ۶۴۵ که ظاهرا برای آخرین بار از قونیه رفت و ناپدید گشت.

مزار شمس تبریزی که از چندین قرن پیش در شهر خوی شناخته می‌شده است، پس از یک دوران فراموشی، در دهه‌های اخیر توسط محققان بازشناسی شده و نسبت به بازسازی مزار شمس تبریزی در خوی اقدام شده است.
 

کد مطلب 1200486

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها