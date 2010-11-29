استفاده از کمربند ایمنی ریسک مرگ را 40 تا 65 درصد کم می کند

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر مشیانه حدادی اظهارداشت: عدم استفاده از کمربند ایمنی، خطر پرتاب شدن از شیشه اتومبیل و برخورد با شیشه را در پی دارد و از جمله مهمترین عوامل خطر و مرگ در تصادفات رانندگی محسوب می‌شود.

وی با اشاره به اینکه کمربند ایمنی، ریسک مرگ را در راننده و سرنشین جلوی خودرو 40 تا 65 درصد و در سرنشینان عقب 25 تا 75 درصد کم می‌کند، افزود: از جمله مهمترین مداخلاتی است که هزینه اثربخشی آن ثابت شده است و امروزه استفاده از آن برای تمام سرنشینان خودرو ضروری است.

حدادی با اشاره به اینکه مهمترین علت مرگ و میر انسانی در تصادفات وسایل نقلیه، صدمات و آسیبهای مغزی و نخاعی است، گفت: رانندگانی که هنگام تصادفات به بیرون پرتاب می‌شوند، 25 برابر زمانی که داخل وسایل نقلیه هستند، دچار جراحت و مرگ خواهند شد.

وی تصریح کرد: در حال حاضر سرعت غیرمجاز، عدم استفاده از وسایل محافظت کننده شخصی از جمله کلاه ایمنی، کمربند ایمنی و صندلی کودک در دنیا از مهمترین ریسک فاکتورهای حوادث ترافیکی شناخته شده است.