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۸ آذر ۱۳۸۹، ۱۰:۵۸

برای سرنشین جلوی خودرو/

استفاده از کمربند ایمنی ریسک مرگ را 40 تا 65 درصد کم می کند

استفاده از کمربند ایمنی ریسک مرگ را 40 تا 65 درصد کم می کند

رئیس اداره پیشگیری از حوادث مرکز مدیریت حوادث و فوریتهای پزشکی وزارت بهداشت گفت: استفاده از کمربند ایمنی برای سرنشین جلوی خودرو باعث کاهش ریسک مرگ به میزان 40 تا 65 درصد می شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر مشیانه حدادی اظهارداشت: عدم استفاده از کمربند ایمنی، خطر پرتاب شدن از شیشه اتومبیل و برخورد با شیشه را در پی دارد و از جمله مهمترین عوامل خطر و مرگ در تصادفات رانندگی محسوب می‌شود.

وی با اشاره به اینکه کمربند ایمنی، ریسک مرگ را در راننده و سرنشین جلوی خودرو 40 تا 65 درصد و در سرنشینان عقب 25 تا 75 درصد کم می‌کند، افزود: از جمله مهمترین مداخلاتی است که هزینه اثربخشی آن ثابت شده است و امروزه استفاده از آن برای تمام سرنشینان خودرو ضروری است.

حدادی با اشاره به اینکه مهمترین علت مرگ و میر انسانی در تصادفات وسایل نقلیه، صدمات و آسیبهای مغزی و نخاعی است، گفت: رانندگانی که هنگام تصادفات به بیرون پرتاب می‌شوند، 25 برابر زمانی که داخل وسایل نقلیه هستند، دچار جراحت و مرگ خواهند شد.

وی تصریح کرد: در حال حاضر سرعت غیرمجاز، عدم استفاده از وسایل محافظت کننده شخصی از جمله کلاه ایمنی، کمربند ایمنی و صندلی کودک در دنیا از مهمترین ریسک فاکتورهای حوادث ترافیکی شناخته شده است.

کد مطلب 1200487

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