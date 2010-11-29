به گزارش خبرنگار مهر، آلکساندر آلکسییویچ آودییف وزیر فرهنگ روسیه ساعت 2:30 بامداد امروز وارد فرودگاه بین‌المللی امام خمینی (ره) شد و از سوی یحیی طالبیان قائم مقام وزیر ارشاد در امور شعر و ادب مورد استقبال قرار گرفت.

در مراسم استقبال رسمی از وزیر فرهنگ روسیه، علاوه بر سفیر روسیه در ایران، ابراهیمی ترکمان رایزن فرهنگی ایران در روسیه هم حضور داشتند.

آلکساندر آلکسییویچ آودییف به همراه هیئتی 4 نفره از مقامات عالیرتبه روسیه و به منظور گسترش همکاریهای فرهنگی با ایران و دیدار با وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی و رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی به ایران سفر کرده است.

در این سفر دو روزه میخائیل پتروفسکی رئیس موزه آرمیتاژ و الکساندر سِدوف رئیس موزه فرهنگ ملل شرق، وزیر فرهنگ روسیه را همراهی می‌کنند.

وزرای فرهنگ ایران و روسیه ساعت 14:30 امروز در ساختمان وزارت اصلی وزارت ارشاد با هم دیدار می‌کنند. قرار است در این دیدار علاوه بر بررسی راهکارهای توسعه همکاری فرهنگی میان دو کشور، یک یادداشت تفاهم همکاری نیز بین دو وزیر امضا شود.

وزیر فرهنگ روسیه همچنین ساعت 19 فردا (سه‌شنبه 9 آذر) با رئیس سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی دیدار می‌کند.

محمدباقر خرمشاد و آودییف هم در این دیدار در زمینه گسترش روابط فرهنگی اعم از انتشارات، سینمایی، هنری، نمایشگاهی و آمادگی برای برگزاری دور دوم هفته‌های فرهنگی ایران و روسیه (سال 2012 در تهران و سال 2013 در مسکو) با یکدیگر گفتگو می‌کنند.