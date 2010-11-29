فعالیت‌ اردوگاههای معتادان از ماه آینده آغاز می شود

به گزارش خبرنگار اجتماعی مهر، طاها طاهری صبح دوشنبه در حاشیه دومین همایش ملی سازمان‌های مردم نهاد فعال در حوزه مواد مخدر با اشاره به راه‌اندازی اردوگاه‌های نگهداری محکومان مواد مخدر گفت: 70 درصد از کارهای مقدماتی این اردوگاه‌ها به اتمام رسیده و امیدواریم تا پایان سال جاری این پنج اردوگاه به صورت رسمی فعالیت خود را آغاز کرده و 30 هزار محکوم مواد مخدر را به آنجا منتقل کنیم.

وی گفت: راه‌اندازی این اردوگاه‌ها می‌تواند اثر بازدارندگی برای سایر مجرمان داشته باشد.

جانشین دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر با اشاره به راه‌اندازی اردوگاههای درمان برای معتادان گفت: این اردوگاه‌ها در تمام مراکز استانهایی که تعداد معتادان آنان بیش از حد است طراحی شده است.

وی افزود: محل‌های این اردوگاه‌ها شناسایی شده و ساز و کار راه‌اندازی آنها نیز اتخاذ شده و تا دو ماه آینده شاهد آغاز فعالیت این اردوگاه‌ها خواهیم بود.

طاهری گفت: معتادانی که چهره شهر را زشت و زننده می‌کنند در هر استانی برای نگهداری و درمان اجباری به این اردوگاه‌ها منتقل می‌شوند.

وی افزود: با آغاز فعالیت این اردوگاه‌ها پوشش درمانی کشور از 600 هزار نفر به 900 هزار نفر می‌رسد.

جانشین دبیرکل ستاد مبارزه با مواد مخدر تصریح کرد‌: در درمان اجباری معتادان وظایف هر کدام از سازمانهای مختلف مشخص شده است که در آخرین جلسه‌ای که هفته پیش برگزار شد، وظیفه جمع‌آوری بر عهده نیروی انتظامی قرار گرفت و شهرداری نیز وظیفه جمع‌آوری معتادان ولگرد خیابانی و بی‌سرپناه را بر عهده گرفت.