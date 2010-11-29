مدیر روابط عمومی انتشارات حکمت در گفتگو با خبرنگار مهر خبر از انتشار دو کتاب "صدر مسیحیت و پایدیای یونانی" اثر ورنر یگر، یونانشناس برجسته آلمانی و نیز "اخلاق فضیلت" تألیف زهرا خزاعی داد.
زهره شریفی با اشاره به اینکه "صدر مسیحیت و پایدیای یونانی" ادامه اثر برجسته یگر با عنوان "پایدیا: آرمانهای فرهنگ یونانی" است، گفت: "صدر مسیحیت و پایدیای یونانی" کتابی است که به استمرار تاریخی و تغییر تدریجی سنت پایدیای یونانی در مسیحیت چهار قرن نخست میلادی میپردازد و مؤلف در این کتاب مختصر به بیان ضرورت یونانیشدن مسیحیت و وجوه اشتراک و کشمکشهای میان فلسفه یونانی و مسیحیت توجه کرده است.
وی افزود: یگر بر این اعتقاد است که بسط و گسترش مسیحیت در سدههای نخست میلادی بدون توجه به فلسفه یونانی ممکن نبود، چرا که مسیحیت این دوران نیازمند زبانی بود که بهواسطه آن به تبلیغ آموزههایش بپردازد و فلسفه یونانی این زبان را در اختیار مسیحیت قرار داد.
مدیر روابط عمومی انتشارات حکمت همچنین درباره کتاب "اخلاق فضیلت" گفت: شاید در بین نظریههای اخلاقی هیچکدام به پیچیدگی و گستردگی اخلاق فضیلت نباشد. اخلاق فضیلت نظریهای هنجاری است که بر خلاف دو نظریه سودگروی و وظیفه گروی بر فضایل و منش اخلاقی فاعل تأکید دارد تا بر نتایج فعل یا وظایف و قواعد اخلاقی.
وی ادامه داد: این نظریه که امروزه از مهمترین نظریههای اخلاقی است، انتظار میرود در آینده بتواند در حوزههای گوناگون به ویژه در حوزه اخلاق کاربردی تأثیرات بسیار مثبتی داشته و به دلیل مؤلفههای بسیار ارزشمندی که دارد در برقراری صلح و ایجاد یک زندگی اخلاقی، مفید و کارآمد باشد.
شریفی در پایان خاطرنشان کرد: زهرا خزاعی در کتاب "اخلاق فضیلت" کوشیده است نظریه اخلاق فضیلت را با دو رویکرد دینی و سکولار مورد بررسی قرار داده و با توجه به مبانی گوناگون این دو رویکرد، به تحلیل مهمترین مباحث این نظریه بپردازد.
نظر شما