نمایندگان وزارتخانه ها در دستگاه های اجرایی مازندران مستقر می شوند

به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با سفر رئیس جمهور به استان مازندران معاون توسعه و مدیریت انسانی رئیس جمهور در ساختمان معاونت برنامه ریزی استانداری مازندران پاسخگوی مردم خواهد بود.

نمایندگان وزارتخانه های آموزش و پرورش، فناوری اطلاعات و ارتباطات، اقتصاد و دارایی و بهداشت به ترتیب در باشگاه فرهنگیان، شرکت مخابرات، سرپرستی بانک ملت استان، سازمان بازرگانی استان مازندران و دانشگاه علوم پزشکی استان آماده پاسخگویی به مشکلات مردم و نامه های مردمی هستند.

ادارات کل تعاون، جهاد کشاورزی، حمل و نقل پایانه ها، بهزیستی و سازمان صنایع نیز میزبان نمایندگان وزارت تعاون، جهاد کشاورزی، راه و ترابری، رفاه و تامین اجتماعی و صنایع و معادن برای پاسخگویی به مردم در ایام سفر رئیس جمهور به مازندران هستند.

نمایندگان وزارت دادگستری، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، ارشاد اسلامی، کار و امور اجتماعی، کشور و مسکن و شهرسازی نیز به ترتیب در ادارات کل دادگستری، تامین اجتماعی نیروهای مسلح، مجتمع فرهنگی - هنری ارشاد، مرکز سنجش مهارت کارآموزی فنی و حرفه ای، فرمانداری ساری و مسکن و شهرسازی مازندران برای پاسخگویی به نامه های مردمی در این ادارات مستقر خواهند شد.

شرکت خطوط لوله نفت و مخابرات، برق منطقه ای، اداره کل اطلاعات، دانشکده فنی امام محمد باقر (ع)، دبیرستان شاهد، کمیته امداد و بهزیستی نیز برای پاسخگویی به مشکلات مردم میزبان نمایندگان وزارتخانه های نفت، نیرو، اطلاعات، علوم، بنیاد شهید، کمیته امداد و بهزیستی خواهند بود.

بر این اساس نماینده سازمان مدیریت و حمل و نقل سوخت، نیروی انتظامی، تربیت بدنی، میراث فرهنگی، محیط زیست و صندوق مهر امام رضا(ع) به ترتیب در ادارات فرمانداری ساری، نظارت همگانی ناجا، اداره کل تربیت بدنی، اداره کل میراث فرهنگی، محیط زیست و مقابل فرمانداری ساری آماده پاسخگویی به نامه های مردمی در هشتادمین سفر استانی هیئت دولت به مازندران خواهد بود.

به گزارش مهر، رئیس جمهور و هیئت دولت در سومین سفر استانی خود به مازندران صبح سه شنبه وارد این استان می شوند.