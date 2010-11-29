دکتر اریک توماس وبر در مورد این موضوع که مؤلفه‌های اخلاق نقادی چیستند به خبرنگار مهر گفت: دو شکل کلی و بنیادی در مورد اخلاق نقادی وجود دارند. یکی از اشکال صریح و مشخص اخلاق نقادی "نزاکت" است.

وی افزود: این "نزاکت" خود مبتنی بر سه اصل مسلم است. اصل اول این است که مواجهه با مردمی که دیدگاههای متفاوت دارند باید بر اساس شفافیت و احترام باشد.

وی تصریح کرد: نکته دیگر در مواجهه با دیگر افکار و اندیشه ها این است که در نظر داشته باشیم که هر فرد دارای دیدگاههای متفاوت است و دارای کرامت انسانی است.

وبر تأکید کرد: نکته سوم احترام به نهادهای اجتماعی مهم هستند. در واقع تحقق دو اصل قبلی از رهگذر این اصل قابل حصول است. نهادهای اجتماعی سبب می‌شوند اصول نزاکت و کرامت انسانی در میان مردم یک جامعه نهادینه و تثبیت و گسترش یابند.

مؤلف کتاب "رالز، دیوئی و سازه‌انگاری" در ادامه گفت: برای تحقق اصل اولی که مورد اشاره قرار گرفت سنخ جامعه اهمیت دارد. برای مواجهه شفاف و مبتنی بر احترام مردم یک جامعه با یکدیگر آن جامعه باید امن، عادلانه و آزاد باشد. جامعه باید آزاد باشد تا افراد بتوانند به پیشرفت دست یابند و به شادی نائل آیند و بتوانند این ارزشها را پیگیری و دنبال کنند.

وی خاطر نشان کرد: در اصل دوم باید به نکاتی توجه داشت و این تلقی پیش نیاید که هر اندیشه‌ای می‌تواند اجازه خودنمایی در جامعه را داشته باشد. در حالی که برخی مردم به کرامت سایر انسانها احترام می‌گذارند شاهد هستیم که برخی نیز این کرامت و نزاکت انسانی را نادیده می‌گیرند. پرسش در مورد چگونگی مواجهه با چنین آراء و اندیشه‌هایی است.

این استاد دانشگاه یادآور شد: آیا می‌توان به فردی که خواهان نادیده انگاشتن حق و حقوق اکثریتی از مردم است اجازه طرح دیدگاههای خود را داد. بر اساس دیدگاه مبتنی بر آزادی فردی که جنبه هنجاری و تجویزی آن اندک است، حتی شخصی که دارای چنین اندیشه‌ها و آرایی است تا زمانی که دیگران را تهدید نکند و به آزادی آنها لطمه نزند نمی‌توان محدود کرد.

وی افزود: بر این اساس نقد دیگران نیز تا جایی که کرامت انسانی شخص مقابل تهدید نشود مورد قبول است. منتقدان آزادی فردی معتقد هستند که می‌توانیم برای نقد دیگران در مواقعی که کرامت اشخاص به خطر می‌افتد محدودیتهایی را ایجاد کرد.

مدیر اجرایی انجمن فیلسوفان امریکا تأکید کرد: نکته قابل توجه و مشکل در این موضوع این است که به خطر افتادن را چگونه باید تعریف کرد. اینکه چگونه می‌توان به خطر افتادن آزادی دیگران را مشخص کرد موضوعی سخت و دشوار است.

وبر در پایان اصول اخلاق نقادی مورد اشاره خود را در تناقض با یکدیگر ندانست.