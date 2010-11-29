به گزارش خبرگزاری مهر، طبق اعلام اداره کل اطلاعات و برنامه ریزی رادیو، شبکه‌های رادیویی برنامه‌های برگزیده‌شان را اعلام کردند.

شبکه فرهنگ برنامه "فرهنگ جامعه" با موضوع‌های ثبت 15 اثر فرهنگی معنوی ایران توسط یونسکو در اجلاس نایروبی و بررسی دستاوردهای فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی بسیج به مدت 180 دقیقه، شبکه سلامت برنامه "نقد سلامت" با موضوع بررسی مصوبات لایحه پنجم توسعه به مدت 55 دقیقه و برنامه "محله زندگی" با موضوع نقش مشاوره و مددکاری در سلامت شهر به مدت 35 دقیقه، شبکه قرآن برنامه "طارق تلاوت" با موضوع بررسی زندگی حرفه‌ای عبدالباسط به مدت 55 دقیقه، شبکه معارف برنامه "قرآن و حقوق زن" به مدت 30 دقیقه، شبکه ندای اسلام برنامه "ایستگاه جوانی" با موضوع رضایتمندی در جوانان به مدت 60 دقیقه و شبکه تجارت برنامه "میزان" با موضوع روز مجلس و بررسی کلاهبرداری در بخش مسکن به مدت 55 دقیقه.

- سه نفر از مدیران رادیو ایران با حکم حمید شیخ محمدی مدیر رادیو ایران تغییر کردند. طی مراسم‌های جداگانه‌ای ابراهیم صابری‌‌نژاد به سمت مدیر گروه ایران و خانواده، حسن ملاصالحی به سمت مدیر گروه ایران و حماسه و علیرضا الوندی به سمت مدیر نظارت و ارزشیابی رادیو ایران منصوب شدند.