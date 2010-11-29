حجاب مانع استخدام آموزگار مسلمان شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از داچ نیوز، تیوان کلاور مدیر این مدرسه ابتدایی مسیحی ارتدکس برای توجیه تبعیض خود نسبت به این آموزگار محجبه مدعی شد که این مدرسه قوانین بسیاری سختی برای پوشش دارد که این قوانین را هفت سال پیش تصویب کرده است.

این مدرسه تمام پوششهای دینی را به جز پوششهای مرتبط با مسیحیت را ممنوع اعلام کرده است.

مدارس مسیحی ارتدکس در هلند به صورت خصوصی اداره می‌شوند اما از دولت این کشور بودجه دریافت می‌کنند. براساس اظهارات سخنگوی کمیسیون فرصتهای برابر این مدارس تنها می‌توانند نمادهای دینی را تحت شرایط بسیار سخت ممنوع کنند.

این درحالی است که چندی پیش در فرانسه نیز یک آموزگار مسلمان برای امتناع از برداشتن حجاب اسلامی خود از مدرسه اخراج شد.

این آموزگار محجبه به‌تازگی دوره کار آموزی خود را در یک مدرسه ابتدایی در شهر تولوس فرانسه آغاز کرده بود اما کمیته انضباطی مدرسه با ادعای دفاع از سکولاریسم در اماکن عمومی وی را اخراج کرد.