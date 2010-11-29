سیمان در جایگاه نخست صادرات همدان

محمد شهبازی در گفتگو با خبرنگار مهر در همدان با بیان اینکه سیمان بیش از 35 درصد ارزش کالاهای صادراتی استان همدان را به خود اختصاص داده است، اظهار داشت: در این مدت 425 میلیون و 791هزار و 227 کیلوگرم سیمان به ارزش 32 میلیون و 848 هزار و 139 دلار از گمرک همدان صادر شده است.

مدیر کل گمرک همدان با اشاره به اینکه وزن صادرات این محصول در مدت زمان مشابه سال قبل 339 میلیون و 853 هزار و693 کیلوگرم به ارزش 48 میلیون و 601 هزار و 725 دلار بوده است، افزود: صادرات سیمان از گمرک همدان در هفت ماه سال جاری از نظر وزنی 25 درصد افزایش داشته اما به لحاظ ارزشی 32 درصد نسبت به مدت مشابه در سال قبل کاهش دارد.

شهبازی با بیان اینکه بخش صنعت در این مدت حدود 47 درصد از صادرات استان همدان را به خود اختصاص داده است، افزود: بخش صنعت از نظر ارزش نسبت به مدت مشابه سال گذشته 30 درصد کاهش داشته است.

وی اظهار داشت: چینی‌آلات بهداشتی با دو میلیون و 400 هزار دلار و دو و نیم درصد ارزش صادرات، جار و بطر شیشه‌ای با یک میلیون و 24 هزار دلار و یک و یک دهم درصد ارزش صادرات، سالامبور با یک میلیون دلار و یک درصد ارزش صادرات و کاشی با 944 هزار دلار و یک درصد ارزش صادرات از دیگر اقلام عمده بخش صنعت به شمار می‌روند.