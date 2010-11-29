دولت مجاز به تهیه لایحه جامع مبارزه همه جانبه با مواد مخدر شد

به گزارش خبرگزاری مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز دوشنبه و در بررسی جزئیات برنامه پنجم در ماده 185 این برنامه دولت را مجاز کردند به پیشنهاد ستاد مبارزه با مواد مخدر بر اساس سیاست های کلی مبارزه با مواد مخدر با مشارکت نهادهای ذیربط، لایحه جامع مبارزه همه جانبه با مواد مخدر، روانگردانها و پیش سازها را تهیه و جهت تصویب به مجلس شورای اسلامی ارائه کنند.

در بند ب این ماده مقرر کردند دولت با مشارکت دستگاه های ذیربط و اتاق های بازرگانی، صنایع و معادن و تعاون نسبت به تهیه طرح جامع مبارزه با قاچاق کالا و ارز اقدام نموده و جهت بررسی و تصویب به مجلس شورای اسلامی ارائه کند.

به گزارش مهر، نمایندگان در حالی با این ماده موافقت کردند که دولت در لایحه خود ستاد مبارزه با مواد مخدر را موظف به تهیه سند جامع مبارزه همه جانبه با مواد مخدر و روانگردانها کرده بود. اما مجلس صرفا دولت را مجاز به تهیه این لایحه کرد.

همچنین دولت در لایحه خود تصویب این لایحه را منوط به تصویب در مجلس نکرده بود اما نمایندگان مجلس در این ماده تاکید کردند که لایحه مذکور پس از تهیه باید به تصویب مجلس شورای اسلامی برسد.

محمد قسیم عثمانی نماینده بوکان در انتقادی به این تصمیم مجلس خطاب به ابوترابی نایب رئیس مجلس که ریاست جلسه را بر عهده داشت گفت: مجاز کردن دولت در مبارزه با مواد مخدر خیلی درست به نظر نمی رسد و این باید از وظایف دولت باشد.

وی گفت: در صورتی که دولت مجاز به کاری می شود تکلیفی برای آن در نظر گرفته نشده و می تواند اقدامی انجام ندهد و جای سئوالی باقی نمی ماند.

ابوترابی در پاسخ به نماینده بوکان گفت: وقتی دولت مجاز به انجام کاری می شود در این مجوز دادن تکلیفی هم برای دولت در نظر گرفته شده است.

نایب رئیس مجلس گفت: شما در صورت مشاهده عدم اقدام از سوی دولت می توانید بر اساس سیاست های کلی ابلاغی از دولت در این خصوص سئوال کنید.