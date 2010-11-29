به گزارش خبرنگار مهر در قم، حجت الاسلام احمد زادهوش در همایش علمی کاربردی تبلیغ ویژه مبلغان جانباز شامگاه یکشنبه در سالن همایش‌های پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسلامی با حضور روحانیون جانباز دفاع مقدس برگزار شد، اظهار داشت: با توجه به تأثیرگذاری عمیق روحانیون جانباز در عرصه تبلیغ معارف اسلامی، باید زمینه‌هایی مناسب را برای تأثیر‌گذاری این قشر مهم در جامعه ایجاد کنیم.



وی ابراز داشت: در این راستا دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم در مناسبتهای مختلف مذهبی در صدد است تا از زمینه‌های استفاده از ظرفیتهای سرشار روحانیون جانباز در عرصه تبلیغ دین استفاده کند.



معاون فرهنگی تبلیغی دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم افزود: مبلغان جانباز به منظور انجام وظایف تبلیغی خود نیازمند زمینه‌های خاص خود هستند و باید با بوجود آوردن این زمینه‌ها بستر لازم را برای پیام رسانی کارآمد آنان مهیا کنیم.



وی اضافه کرد: دفتر تبلیغات اسلامی درصدد است به منظور استفاده بیشتر از خدمات مبلغان جانباز آیین‌نامه جامعی را تدوین کند تا فصل جدیدی در عرصه تبلیغ برای این قشر فرهیخته ایجاد شود.



حجت الاسلام زادهوش افزود: برخی از مبلغان جانباز به دلیل شرایط خاص جسمی خود نمی‌توانند در عرصه‌های تبلیغ سنتی شرکت کنند و ‌باید راهکارهایی برای تبلیغ مجازی توسط آنان را ایجاد کنیم.



همایش یک روزه مبلغان جانباز با هدف همفکری و ارائه راهکارهای مناسب برای استفاده از ظرفیت جانبازان مبلغ برگزار شد.