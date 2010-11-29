پیشکسوت هنر تئاتر تبریز دار فانی را وداع گفت

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، محمود قبه زرین از پیشکسوتان تئاتر آذربایجان، تهیه کننده رادیو، دوبلر و بازیگر پس از طی یک مرحله بیماری شب گذشته در بیمارستان سجاد تهران چشم از جهان فرو بست.

وی متولد 1319 تبریز بود و در سال 1347 گروه هنری "آریا" را در تبریز تاسیس کرد و از سال 1342 در رادیو و تلویزیون استخدام شد.

قبه زرین همچنین عضو انجمن صنفی گویندگان جوان تهران و از بنیانگذاران گروه نمایش رادیو تبریز بود.

وی در نمایش نامه های نظیر " پهلوان اکبر می میرد" نوشته "بهرام بیضایی"، "بهترین بابای دنیا" نوشته "غلامحسین ساعدی"، تراژدی رستم وسهراب" نوشته "محمود قبه زرین"، "یاغی ها" نوشته "خسرو حکیم رابط"، "چوب به دست های ورزیل" و ... حضور داشته است.

قبه زرین همچنین در سال 81 در فیلم " بانوی من" به کارگردانی "یدالله صمدی" و در سال 82 در فیلم " شهر زیبا" به کارگردانی "اصغر فرهادی" و "مارمولک" به کارگردانی "کمال تبریز" نقش آفرینی کرد.

این دوبلر در سریال "اغما" به زبان آذری و همچنین در قسمت اول انیمیشن "شرک" نیز در نقش حاکم پدر فیونا گویندگی کرده است.