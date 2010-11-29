اصناف متخلف آذربایجان غربی 6 میلیارد ریال جریمه شدند

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، جعفر صادق اسکندری صبح شنبه در گفتگو با خبرنگاران با اشاره به انجام 25 هزار و 270 بازرسی از واحد های صنفی و غیر صنفی در راستای طرح نظارتی ویژه هدفمند سازی یارانه ها، افزود: در جریان این بازرسیها هزار و 800 پرونده تخلف شناسایی و به تعزیرات حکومتی ارجاع داده شده است.

وی با اشاره به شناسایی دو هزار و هشت عنوان تخلف از میان پرونده های متخلف، اظهار داشت: مواد لبنی، پروتئینی، میوه جات، غلات و حبوبات، سیب زمینی، پیاز، گوجه فرنگی، چای و خرما، قند و شکر، روغن نباتی، پودر شوینده، کاغذ، لاسیک خودرو، نهادهای دامی و مصالح ساختمانی و همچنین خدمات عمومی از جمله موارد مورد بازرسی است.

رئیس سازمان بازرگانی آذربایجان غربی با بیان اینکه از اول آبان ماه سالجاری، اجرای طرح نظارت ویژه هدفمند سازی یارانه ها آغاز شده، بیان داشت: با توجه به اجرای هدفمند کردن یارانه‌ها، 49 گروه کالایی در آذربایجان غربی ذخیره‌سازی شده‌اند.

به گفته ی اسکندری 10 قلم کالا در سه گروه توسط وزارت بازرگانی و تشکل‌های خصوصی ذخیره‌سازی شده‌ که بخشی از آن، موجودی سطح داخلی بازار بوده و همچنین بیش از یک هزار و 50 انبار برای این منظور در استان شناسایی شده است.

این مقام مسئول در ادامه از ذخیره سازی 600 تن کره در استان خبر داد و خاطر نشان کرد: ذخیره 135 هزار تن شکر و 146 هزار تن برنج نیز همزمان با ذخیره‌سازی جبوبات، روغن، پنیر، ماکارونی و پودر شوینده در سطح استان انجام گرفته است.

وی با اشاره به ذخیره گوشت مرغ و گوشت قرمز، افزود: این اقلام به مرور زمان توزیع می‌شود که در این زمینه 580 مرکز توزیع کالا در مراکز و شهرستان‌ها مشخص شده است.