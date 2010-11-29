شهید شهریاری محقق سزامی بود/ تعداد شهدای سزامی در ایران به 2 تن رسید

به گزارش خبرنگار مهر، پس از تصویب عضویت ایران در پروژه سزامی توسط مجلس شورای اسلامی، نمایندگان و مشاوران جدید ایران در پروژه بین المللی سزامی با حکم وزیر علوم، تحقیقات و فناوری منصوب شده بودند که شهید دکتر مسعود علیمحمدی یکی از دو نماینده ایران در این شورا بود که در دی ماه سال گذشته در اثر بمبگذاری در خودرو در نزدیکی منزلش به مقام شهادت نائل آمد.

ایران در پروژه سزامی دو نماینده و دو مشاور دارد که هم اکنون دکتر بابک شکری نماینده ایران در سزامی است. دکتر جواد رحیقی و دکتر مجید شهریاری تا ساعاتی پیش دو مشاور ایران در سزامی بودند اما حدفاصل ساعت 7 تا 8 صبح امروز بود شهریاری نه تنها "سزامی" بلکه دانشگاه شهید بهشتی و جامعه علمی ایران را تنها گذاشت و مورد سوء قصد افرادی قرار گرفت که نمی خواهند ایران در صحنه علمی بین المللی بدرخشد.

به گزارش مهر، طرح استفاده از تابش سینکروترون برای علوم و کاربردهای تجربی در خاورمیانه یا همان "سزامی" ایده ای بین المللی است که برای نخستین بار در سال 1997 و از سوی "هرمان وینیک" از مرکز شتابده خطى الکترون در دانشگاه استنفورد آمریکا و گوستاف آدولف ووس از مرکز سینکروترون آلمان با هدف استفاده از تحقیقات علمی و پژوهشی برای همگرایی بیشتر ملتها و گسترش صلح ارایه شد.

این طرح با مشارکت چندین کشور خاورمیانه در نهایت به راه اندازی مرکزی بین المللی موسوم به تابش "سینکروترون" در منطقه خاورمیانه ختم می‌ شود که از چندین سال پیش و تحت نظارت دقیق یونسکو آغاز شده است. کشور ما علاوه بر اینکه چند سالی است عضو شورای سزامی شده در تلاش برای رسیدن به خودکفایی در این فناوری است از این رو محققان کشور برای ساخت شتابگر ملی کوشش می کنند.