دولت موظف به متناسب سازی محیط خدمتی با اقتضائات جامعه اسلامی شد

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز یکشنبه و در ادامه بررسی جزئیات برنامه پنجم در ماده 185 مکرر یک، مقرر کردند به منظور مدرن سازی و توسعه حرفه گرایی و کارآمدسازی و تقویت نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران با توافق دولت و ستاد کل نیروهای مسلح سازوکار و امکانات لازم برای بهره مندی نیروی انتظامی از فناوری های نوین و تجهیزات پیشرفته در جهت "فن آور، پایه سازی پلیس" و همچنین تقویت حرفه گرایی با توسعه آموزش های تخصصی در طول برنامه فراهم شود.

نمایندگان مجلس در ماده 185 مکرر 2، دولت را موظف کردند به منظور تحکیم و ارتقاء امنیت اجتماعی، اخلاقی و پیشگیری و مقابله با هرگونه ناهنجاری فرهنگی و اجتماعی و اخلال در امنیت عمومی سازوکارهای اجرایی لازم را فراهم و اجرایی کند.

بر این اساس مبارزه با جریانات، گروه ها و باندهای سازمان یافته مروج انحرافات اخلاقی، خرافه پرستی، ابتذال و پوچ گرایی، همچنین ارتقاء احساس امنیت و سالم سازی فضای عمومی جامعه و بهره گیری و هماهنگ سازی اقدامات فرهنگی، آموزشی، تبلیغی، تربیتی، رسانه ای برای مقابله با ناهنجاری های فرهنگی و اجتماعی از جمله اقداماتی است که دولت موظف به انجام آن شد.

نمایندگان مجلس در بند ب این ماده کلیه دستگاه های اجرایی را موظف کردند اقدامات لازم را برای اجرای قانون گسترش فرهنگ عفاف و حجاب معمول داشته و نسبت به متناسب سازی محیط خدمتی با اقتضائات جامعه اسلامی اقدام کنند.

بر اساس این گزارش وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف شد بر اجرای صحیح این قانون نظارت داشته باشد.