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۸ آذر ۱۳۸۹، ۱۱:۰۰

با مصوبه مجلس ؛

دولت موظف به متناسب سازی محیط خدمتی با اقتضائات جامعه اسلامی شد

دولت موظف به متناسب سازی محیط خدمتی با اقتضائات جامعه اسلامی شد

نمایندگان مجلس شورای اسلامی کلیه دستگاه های اجرایی را موظف کردند اقدامات لازم برای اجرای قانون گسترش فرهنگ عفاف و حجاب را معمول داشته و نسبت به متناسب سازی محیط خدمتی با اقتضائات جامعه اسلامی اقدام کنند.

به گزارش خبرنگار پارلمانی مهر، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی روز یکشنبه و در ادامه بررسی جزئیات برنامه پنجم در ماده 185 مکرر یک، مقرر کردند به منظور مدرن سازی و توسعه حرفه گرایی و کارآمدسازی و تقویت نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران با توافق دولت و ستاد کل نیروهای مسلح سازوکار و امکانات لازم برای بهره مندی نیروی انتظامی از فناوری های نوین و تجهیزات پیشرفته در جهت "فن آور، پایه سازی پلیس" و همچنین تقویت حرفه گرایی با توسعه آموزش های تخصصی در طول برنامه فراهم شود.

نمایندگان مجلس در ماده 185 مکرر 2، دولت را موظف کردند به منظور تحکیم و ارتقاء امنیت اجتماعی، اخلاقی و پیشگیری و مقابله با هرگونه ناهنجاری فرهنگی و اجتماعی و اخلال در امنیت عمومی سازوکارهای اجرایی لازم را فراهم و اجرایی کند.

بر این اساس مبارزه با جریانات، گروه ها و باندهای سازمان یافته مروج انحرافات اخلاقی، خرافه پرستی، ابتذال و پوچ گرایی، همچنین ارتقاء احساس امنیت و سالم سازی فضای عمومی جامعه و بهره گیری و هماهنگ سازی اقدامات فرهنگی، آموزشی، تبلیغی، تربیتی، رسانه ای برای مقابله با ناهنجاری های فرهنگی و اجتماعی از جمله اقداماتی است که دولت موظف به انجام آن شد.

نمایندگان مجلس در بند ب این ماده کلیه دستگاه های اجرایی را موظف کردند اقدامات لازم را برای اجرای قانون گسترش فرهنگ عفاف و حجاب معمول داشته و نسبت به متناسب سازی محیط خدمتی با اقتضائات جامعه اسلامی اقدام کنند.

بر اساس این گزارش وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی موظف شد بر اجرای صحیح این قانون نظارت داشته باشد.

کد مطلب 1200514

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