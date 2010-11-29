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۸ آذر ۱۳۸۹، ۱۰:۵۸

عضو انجمن لیزر ایران:

درمان هموروئید با لیزر در مدت زمان کمتری بهبود می یابد

درمان هموروئید با لیزر در مدت زمان کمتری بهبود می یابد

دبیر اجرایی پنجمین همایش سالیانه انجمن لیزر ایران گفت: درمان هموروئید با استفاده از لیزر علاوه بر درد و خونریزی کمتر نسبت به جراحی معمولی در مدت زمان کوتاهی بهبود می یابد.

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر طیبه خرسند گفت: متاسفانه یکسری تبلیغات اشتباه در جامعه برای درمان با لیزر به خصوص درمان هموروئید دیده می شود که موجب تصمیم گیریهای نادرست می شود.

وی بیان داشت: لیزرها برای درمان هموروئید به دو نوع کم توان و پرتوان تقسیم می شوند که لیزهای کم توان در بهبود زخم، کاهش ورم و کاهش اسپاسم عضلانی کارآیی بالایی دارند.
 
خرسند ادامه داد: لیزر کم توان در بهبود درد موثر بوده و در مطب بدون خونریزی و بدون نیاز به بیهوشی قابل انجام است.
 
عضو هیئت مدیره انجمن لیزر ایران اظهار داشت: لیزرهای پرتوان به دلیل دارا بودن انرژی بالا برای بریدن یا سوزاندن بکار می روند که برعکس لیزرهای کم توان نیازمند بیهوشی یا بی حسی موضعی هستند.
 
وی یادآور شد: استفاده از لیزرها برای درمان هموروئید با درد و خونریزی کمتری نسبت به جراحی معمولی همراه است.
 
دبیر اجرایی این همایش مزیت اصلی استفاده از لیزر پرتوان را کاهش درد و خونریزی و ترمیم سریعتر زخم خواند و گفت: بهبود درمان هموروئید با لیزر نسبت به جراحی معمولی در مدت زمان کمتری ایجاد می شود.
 
وی در رابطه با عوارض درمان با لیزر گفت: عوارض درمان هموروئید بستگی به انواع تکنیکهای مورد استفاده دارد که در لیزرهای کم توان بدون عارضه است ولی در استفاده از لیزرهای پرتوان که برای برش و سوزاندن بکار می رود در صورت انتخاب نامناسب پاور، احتمال سوزاندن بافت نیز وجود دارد.
 
عضو هیئت مدیره انجمن لیزر ایران در پایان خاطر نشان کرد: در تکنیک استفاده از لیزرهای فیبر نوری در صورت انتخاب نادرست فیبر ممکن است سوختگی لایه های زیرین ایجاد شود.
 
پنجمین همایش سالیانه انجمن لیزر ایران دوم و سوم دی ماه امسال در سالن دکتر غرضی بیمارستان میلاد برگزار می شود.
 
علاقمندان جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانند به سایت اینترنتی www.iran-laser.com و شماره تلفن 22859367 تماس حاصل فرمایند.
کد مطلب 1200515

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