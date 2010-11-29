درمان هموروئید با لیزر در مدت زمان کمتری بهبود می یابد

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر طیبه خرسند گفت: متاسفانه یکسری تبلیغات اشتباه در جامعه برای درمان با لیزر به خصوص درمان هموروئید دیده می شود که موجب تصمیم گیریهای نادرست می شود.

وی بیان داشت: لیزرها برای درمان هموروئید به دو نوع کم توان و پرتوان تقسیم می شوند که لیزهای کم توان در بهبود زخم، کاهش ورم و کاهش اسپاسم عضلانی کارآیی بالایی دارند.

خرسند ادامه داد: لیزر کم توان در بهبود درد موثر بوده و در مطب بدون خونریزی و بدون نیاز به بیهوشی قابل انجام است.

عضو هیئت مدیره انجمن لیزر ایران اظهار داشت: لیزرهای پرتوان به دلیل دارا بودن انرژی بالا برای بریدن یا سوزاندن بکار می روند که برعکس لیزرهای کم توان نیازمند بیهوشی یا بی حسی موضعی هستند.

وی یادآور شد: استفاده از لیزرها برای درمان هموروئید با درد و خونریزی کمتری نسبت به جراحی معمولی همراه است.

دبیر اجرایی این همایش مزیت اصلی استفاده از لیزر پرتوان را کاهش درد و خونریزی و ترمیم سریعتر زخم خواند و گفت: بهبود درمان هموروئید با لیزر نسبت به جراحی معمولی در مدت زمان کمتری ایجاد می شود.

وی در رابطه با عوارض درمان با لیزر گفت: عوارض درمان هموروئید بستگی به انواع تکنیکهای مورد استفاده دارد که در لیزرهای کم توان بدون عارضه است ولی در استفاده از لیزرهای پرتوان که برای برش و سوزاندن بکار می رود در صورت انتخاب نامناسب پاور، احتمال سوزاندن بافت نیز وجود دارد.

عضو هیئت مدیره انجمن لیزر ایران در پایان خاطر نشان کرد: در تکنیک استفاده از لیزرهای فیبر نوری در صورت انتخاب نادرست فیبر ممکن است سوختگی لایه های زیرین ایجاد شود.

پنجمین همایش سالیانه انجمن لیزر ایران دوم و سوم دی ماه امسال در سالن دکتر غرضی بیمارستان میلاد برگزار می شود.

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