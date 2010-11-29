محمدرضا جعفری، سرمربی تیم ووشو جوانان ایران در گفتگو با خبرنگار مهر ضمن بیان مطلب فوق افزود: تمام تدابیر لازم برای حضور موفق در رقابت‌های جهانی سنگاپور اندیشیده شده است. تمرینات لازم برای آمادگی هرچه بیشتر ملی پوشان انجام شده و با آنالیز تکنیک‌های فنی و بدنی تا حد توان نقاط ضعف و قوت آنها را شناسایی کرده‌ایم. با این شرایط امیدوارم در مسابقات جهانی بتوانیم به نتایج قابل قبولی نیز دست پیدا کنیم.

"از حضور مربیان چینی در ایران نهایت بهره را برده و تجربیات زیادی را در کنار آنها کسب کرده‌ایم"، سرمربی تیم ووشو جوانان ایران با بیان این جمله افزود: از وجود مربیان چینی برای ساختن پایه‌های فنی جوانان ووشوکار ایران به خوبی استفاده کرده‌ایم. ضمن اینکه موفقیت ملی پوشان ووشو در رقابت‌های گوانگجو و غلبه بر مدعیان این رشته انگیزه جوانان را برای حضور پرقدرت در رقابت‌های جهانی دوچندان کرده است.

وی با تاکید براینکه توانایی ملی‌پوشان ووشو بر هیچ کس پوشیده نیست، افزود: براساس کنترل وضعیت بدنی و تست‌های آمادگی جسمانی که در طول این مدت از سانداکاران به عمل آمده است، آنها در اوج آمادگی هستند هر چند که برای کسب بهترین نتیجه، قرعه مناسب نیز نقش دارد چرا که در رقابت‌های جهانی تمام کشورها، مخصوصا کشورهای شرق آسیا با تمام قوا برای کسب مدال به میدان می روند و ما این ذهنیت را در آنها ایجاد کرده‌ایم که چیزی از چینی‌ها کم ندارند.

سرمربی تیم ملی ساندای جوانان کشورمان اظهار داشت: از آنجائیکه اعضای جدید تیم ووشو جوانان ایران به غیر از میلاد قزل سفلو از تجربه اندکی برای حضور در رقابت‌های برون مرزی برخوردارند مسابقات جهانی سنگاپور فرصت مناسبی برای آنهاست تا توانایی خود را نشان دهند.

رقابت‌های ووشو قهرمانی جوانان جهان طی روزهای 10 تا 18 آذرماه به میزبانی سنگاپور برگزار می شود و تیم ایران با ترکیبی کامل در تالو و ساندای آقایان و بانوان روز پنجشنبه برای حضور در این مسابقات راهی کوالالامپور می شود.