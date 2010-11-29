انجام عمل پیوند سلول های بنیادی خون در آذربایجان غربی

به گزارش خبرنگار مهر در ارومیه، در این عمل پیوند که شامگاه یکشنبه در مجموعه آموزشی، درمانی امام خمینی(ره) ارومیه صورت گرفت، سلول های بنیادی برادر بیمار 37 ساله ای به نام رحیم امامی که مبتلا به لوکمیای خونی حاد بود به وی پیوند زده شد.

پروفسور قوام زاده، بنیانگذار و رئیس انجمن پیوند سلول های بنیادی کشور در بازدید از روند درمانی بیمار، این عمل پیوند را موفقیت آمیز عنوان کرد و افزود: ارومیه بعد از سه شهر تهران، شیراز و کرمان چهارمین شهر کشور است، که مرکز پیوند سلول های بنیادی خون در آن راه اندازی شده است.

ملکی رئیس تیم عمل پیوند گفت: برای انجام این عمل تمام امکانات مراکز پژوهشی، درمانی از جمله سازمان انتقال خون، مرکز پژوهشی و درمانی امید و خود مجموعه علوم پزشکی امام خمینی(ره) ارومیه بسیج شدند.

نصرت الله ملازاده رئیس دانشگاه علوم پزشکی آذربایجان غربی نیز انجام عمل پیوند سلول های بنیادی خون را نشان دهنده توان علمی آموزشی، پژوهشی و درمانی استان در زمینه پزشکی عنوان کرد و افزود: انجام این عمل پیوند مقدمه کار بود راه اندازی بخش مستقل پیوند مغز استخوان در بیمارستان امام خمینی(ره) ارومیه گام بعدی ما خواهد بود.