  1. استانها
  2. یزد
۸ آذر ۱۳۸۹، ۱۱:۱۸

جمع ‌‌آوری تابلوهای تبلیغاتی یک انجمن غیرقانونی در یزد

جمع ‌‌آوری تابلوهای تبلیغاتی یک انجمن غیرقانونی در یزد

یزد - خبرگزاری مهر: با پیگیریهای مستمر رئیس و کارشناسان اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان یزد با همکاری سازمان رفاهی تفریحی شهرداری یزد، تابلوهای تبلیغاتی یک انجمن غیرقانونی در یزد جمع ‌آوری شد.

رئیس اداره ارشاد شهرستان یزد در گفتگو با خبرنگار مهر در یزد اظهار داشت: با همکاری و تعامل اداره ارشاد شهرستان یزد و شهرداری، تابلوهای تبلیغاتی یک تشکل غیرقانونی موسوم به انجمن خوشنویسان نوین یزد از سطح شهر جمع‌ آوری شد.

حسین دشتی خاطرنشان کرد: دفتر این تشکل غیرقانونی که مدت هشت سال بدون مجوز مشغول فعالیت بود با جدیت مدیرکل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یزد، اسفندماه سال گذشته پلمپ شد.

وی بیان داشت: پس از گذشت هشت ماه از پلمپ این دفتر، تابلوهای تبلیغاتی این انجمن غیرقانونی همچنان در سطح شهر قابل مشاهده بود که با همکاری شهرداری این تابلوها نیز جمع ‌آوری و آثار فعالیت این تشکل به طور کلی از بین رفت.

دشتی ادامه داد: در حالی ‌که انجمن خوشنویسان استان یزد با سابقه ‌ای طولانی مشغول به فعالیت در زمینه خوشنویسی و آموزش آن به علاقمندان است،‌ این تشکل غیرقانونی با اسم جعلی انجمن خوشنویسان نوین یزد اقدام به برگزاری دوره‌ های آموزشی می ‌کرد.

وی خاطرنشان کرد: در طول سال‌ های گذشته،‌ دفتر این تشکل غیرقانونی هشت مرتبه پلمپ و از فعالیت‌های آن جلوگیری می‌شد اما با وعده مدیریت آن و درخواست مهلت برای اخذ مجوز، دوباره به فعالیت خود ادامه می‌داد.

دشتی یادآور شد: در این مرحله این انجمن غیرقانونی با جدیت اداره‌کل ارشاد استان یزد مواجه شده است و این اداره‌ کل هیچ مهلتی برای اخذ مجوز به این تشکل نداده است و در طول هشت ماه گذشته این دفتر همچنان پلمپ است.

کد مطلب 1200519

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها