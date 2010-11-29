جمع ‌‌آوری تابلوهای تبلیغاتی یک انجمن غیرقانونی در یزد

رئیس اداره ارشاد شهرستان یزد در گفتگو با خبرنگار مهر در یزد اظهار داشت: با همکاری و تعامل اداره ارشاد شهرستان یزد و شهرداری، تابلوهای تبلیغاتی یک تشکل غیرقانونی موسوم به انجمن خوشنویسان نوین یزد از سطح شهر جمع آوری شد.
حسین دشتی خاطرنشان کرد: دفتر این تشکل غیرقانونی که مدت هشت سال بدون مجوز مشغول فعالیت بود با جدیت مدیرکل اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی استان یزد، اسفندماه سال گذشته پلمپ شد.
وی بیان داشت: پس از گذشت هشت ماه از پلمپ این دفتر، تابلوهای تبلیغاتی این انجمن غیرقانونی همچنان در سطح شهر قابل مشاهده بود که با همکاری شهرداری این تابلوها نیز جمع آوری و آثار فعالیت این تشکل به طور کلی از بین رفت.
دشتی ادامه داد: در حالی که انجمن خوشنویسان استان یزد با سابقه ای طولانی مشغول به فعالیت در زمینه خوشنویسی و آموزش آن به علاقمندان است، این تشکل غیرقانونی با اسم جعلی انجمن خوشنویسان نوین یزد اقدام به برگزاری دوره های آموزشی می کرد.
وی خاطرنشان کرد: در طول سال های گذشته، دفتر این تشکل غیرقانونی هشت مرتبه پلمپ و از فعالیتهای آن جلوگیری میشد اما با وعده مدیریت آن و درخواست مهلت برای اخذ مجوز، دوباره به فعالیت خود ادامه میداد.
دشتی یادآور شد: در این مرحله این انجمن غیرقانونی با جدیت ادارهکل ارشاد استان یزد مواجه شده است و این اداره کل هیچ مهلتی برای اخذ مجوز به این تشکل نداده است و در طول هشت ماه گذشته این دفتر همچنان پلمپ است.
