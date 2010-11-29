دو شرور مسلح در مرز زابل به هلاکت رسیدند

سرهنگ پاسدار احمد شهرکی در گفتگو با خبرنگار مهر در زاهدان اظهار داشت: ماموران هنگ مرزی زابل شب گذشته هنگام گشت زنی و مراقبت از نوار مرزی به تعدادی شرور مسلح که قصد ورود به داخل کشور را داشتند برخورد کردند.

وی گفت: اشرار مسلح که با چند دستگاه خودرو در حال حرکت در نوار مرزی بودند با مشاهده مرزبانان ایران به سمت آنان تیراندازی کردند که با برخورد سریع نیروهای مرزبانی روبرو شدند.

سرهنگ شهرکی افزود: در این درگیری با آتش پر حجم نیروهای مرزبانی یکی از خودروهای اشرار گرفتار شد و بقیه به سمت خاک کشور افغانستان متواری شدند.

معاون هماهنگ کننده فرمانده مرزبانی سیستان و بلوچستان بیان داشت: پس از پایان درگیری در پاکسازی منطقه و بازرسی خودرو به جای مانده از اشرار جنازه دو شرور به هلاکت رسیده کشف شد.

وی گفت: همچنین مقادیر قابل توجهی سلاح جنگی از نوع کلاشینکف و تیربار گرینف، خشاب و تعداد زیادی مهمات و مبالغی تراول چک و پول ایرانی از این خودرو کشف و ضبط شد.

سرهنگ شهرکی گفت: اجساد اشرار به همراه خودرو و سلاح های کشف شده برای سیر مراحل قانونی به ستاد هنگ مرزی زابل انتقال یافت.

