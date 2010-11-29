رئیس جمهوری آلمان خوش خدمتی خود را به صهیونیستها نشان داد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دویچه وله، "کریستین ولف" که با شیمون پرز رئیس رژیم صهیونیستی دیدار می کرد، گفت: آلمان همیشه بر امنیت بلند مدت اسرائیل متعهد و در برابر آن مسئولیت داشته که این امنیت عمدتاً بر اساس ایجاد یک دولت مستقل فلسطینی بوده است.

در این دیدار پرز نیز از روابط دو جانبه برلین- تل آویو ابراز خرسندی کرد و گفت: روابط با آلمان در سطح و اهمیتی است که می توانسته همیشه وجود داشته باشد.

ولف برای دیداری دور روزه وارد سرزمین های اشغالی شده و قرار است با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر، آویگدور لیبرمن وزیر خارجه رژیم اسرائیل دیدار کند.

دیدار با محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی از دیگر برنامه های پیش بینی شده برای رئیس جمهوری آلمان است.