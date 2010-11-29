  1. بین الملل
  2. سایر
۸ آذر ۱۳۸۹، ۱۱:۲۲

بااعلام تعهد به امنیت اسرائیل؛

رئیس جمهوری آلمان خوش خدمتی خود را به صهیونیستها نشان داد

رئیس جمهوری آلمان خوش خدمتی خود را به صهیونیستها نشان داد

رئیس جمهوری آلمان که به سرزمین های اشغالی سفر کرده با اعلام اینکه کشورش همیشه خود را در قبال امنیت اسرائیل مسئول می داند خوش خدمتی خود را در قبال صهیونیستها نشان داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دویچه وله، "کریستین ولف" که با شیمون پرز رئیس رژیم صهیونیستی دیدار می کرد، گفت: آلمان همیشه بر امنیت بلند مدت اسرائیل متعهد و در برابر آن مسئولیت داشته که این امنیت عمدتاً بر اساس ایجاد یک دولت مستقل فلسطینی بوده است.

در این دیدار پرز نیز از روابط دو جانبه برلین- تل آویو ابراز خرسندی کرد و گفت: روابط با آلمان در سطح و اهمیتی است که می توانسته همیشه وجود داشته باشد.

ولف برای دیداری دور روزه وارد سرزمین های اشغالی شده و قرار است با بنیامین نتانیاهو نخست وزیر، آویگدور لیبرمن وزیر خارجه رژیم اسرائیل دیدار کند.

دیدار با محمود عباس رئیس تشکیلات خودگردان فلسطینی از دیگر برنامه های پیش بینی شده برای رئیس جمهوری آلمان است.

کد مطلب 1200524

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها