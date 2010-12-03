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۱۲ آذر ۱۳۸۹، ۱۴:۵۸

روشنفکران رذل و مفتش بزرگ

روشنفکران رذل و مفتش بزرگ

کتاب "روشنفکران رذل و مفتش بزرگ" نوشته داریوش مهرجویی با شمارگان 3150 نسخه و قیمت 1800 تومان در 112 صفحه و قطع پالتویی از سوی انتشارات هرمس منتشر شده است.

خبرگزاری مهر - گروه دین و اندیشه: کتاب "روشنفکران رذل و مفتش بزرگ"، نخست جهت پایان‏نامه کارشناسی رشته فلسفه در دوران دانشجویی داریوش مهرجویی در دانشگاه UCLA در سال 1347 نگاشته شده است. این نوشتار آنگونه که مهرجویی در مقدمه آن آورده است حاصل دورانی است که دنیای افسون‏زده و پر تب و تاب فیودور داستایوفسکی، نویسنده بزرگ قرن نوزدهم روسیه، با داستانهای هیجان‏انگیز و شخصیتهای رنگارنگ پر شور، عاصی، فرهیخته، عاشق، شوریده، مذهبی و با اندیشه‏های عمیق و والای بشردوستانه و خیرخواهانه دغدغه ذهن مهرجویی شده و وی را شیفته و گمگشته خود ساخته بودند.

مهرجویی این کتاب خود را در واقع پاسخی به این سؤال قلمداد کرده است که چگونه داستایوفسکی سالهای 1870، توانسته است به روشنی به اینده تاریخ رسوخ کند و به پیش‏بینی توتالیتاریسم حاکم بر کشور خود که در حدود نیم قرن بعد روسیه و نیز دیگر سرزمینهای اروپایی را فرا می‏گیرد، بپردازد.

پرسش دیگری که "روشنفکران رذل و مفتش بزرگ" در کانون توجه خود قرار داده است این است که چرا و چگونه است که هر چه به زمان حال نزدیکتر می‏شویم، تاریخ خوی توحش و سبعیت بیشتری پیدا می‏کند و اشتیاق به خونریزی و آدم‏کشی‏اش افزایش می‏یابد؟

مهرجویی این کتاب را در چهار فصل اصلی تدوین کرده است که عناوین آنها از این قرارند: "روشنفکران رذل و مفتش بزرگ"، "طغیان متافیزیکی"، "توتالیتاریسم" و "ترور و وحشت".

کد مطلب 1200527

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