خبرگزاری مهر - گروه دین و اندیشه: کتاب "روشنفکران رذل و مفتش بزرگ"، نخست جهت پایاننامه کارشناسی رشته فلسفه در دوران دانشجویی داریوش مهرجویی در دانشگاه UCLA در سال 1347 نگاشته شده است. این نوشتار آنگونه که مهرجویی در مقدمه آن آورده است حاصل دورانی است که دنیای افسونزده و پر تب و تاب فیودور داستایوفسکی، نویسنده بزرگ قرن نوزدهم روسیه، با داستانهای هیجانانگیز و شخصیتهای رنگارنگ پر شور، عاصی، فرهیخته، عاشق، شوریده، مذهبی و با اندیشههای عمیق و والای بشردوستانه و خیرخواهانه دغدغه ذهن مهرجویی شده و وی را شیفته و گمگشته خود ساخته بودند.
مهرجویی این کتاب خود را در واقع پاسخی به این سؤال قلمداد کرده است که چگونه داستایوفسکی سالهای 1870، توانسته است به روشنی به اینده تاریخ رسوخ کند و به پیشبینی توتالیتاریسم حاکم بر کشور خود که در حدود نیم قرن بعد روسیه و نیز دیگر سرزمینهای اروپایی را فرا میگیرد، بپردازد.
پرسش دیگری که "روشنفکران رذل و مفتش بزرگ" در کانون توجه خود قرار داده است این است که چرا و چگونه است که هر چه به زمان حال نزدیکتر میشویم، تاریخ خوی توحش و سبعیت بیشتری پیدا میکند و اشتیاق به خونریزی و آدمکشیاش افزایش مییابد؟
مهرجویی این کتاب را در چهار فصل اصلی تدوین کرده است که عناوین آنها از این قرارند: "روشنفکران رذل و مفتش بزرگ"، "طغیان متافیزیکی"، "توتالیتاریسم" و "ترور و وحشت".
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