افزایش موارد ایدز در زنان کشور نگران کننده است

به گزارش خبرنگار مهر، دکتر علیرضا مصداقی نیا روز دوشنبه در همایش روز جهانی ایدز در دانشگاه علوم پزشکی تهران گفت: هر سال 2.6 میلیون نفر به تعداد مبتلایان HIV اضافه شده و 1.8 میلیون نفر در دنیا به دلیل این بیماری فوت می کنند.

وی با عنوان این مطلب که وضعیت ایران از نظر ابتلا به HIV نسبت به کل دنیا بد نیست، افزود: 97 درصد از موارد جدید HIV مربوط به کشورهای درآمد کم یا متوسط است.

مصداقی نیا با اشاره به اینکه روزانه 6 هزار نفر در دنیا به HIV مبتلا می شوند، گفت: 51 درصد از این مبتلایان زن هستند و 41 در سنین 15 تا 24 سال قرار دارند.

معاون بهداشتی وزارت بهداشت با اشاره به وضعیت ایدز در منطقه امرو که ایران نیز در این منطقه قرار دارد، افزود: بر اساس آمار موجود 460 هزار نفر در منطقه امرو به HIV مبتلا هستند.

وی ادامه داد: در ایران وجود حدود 80 هزار مبتلا به HIV تخمین زده می‌شود که بیش از 20 هزار نفر آنها شناسایی شده‌اند.

مصداقی نیا با اعلام اینکه هم اکنون وضعیت HIV‌ در ایران به صورت همگانی و اپیدمی نیست و همچنان جمعیت خاصی را درگیر ساخته است، افزود: متاسفانه ایدز در میان زنان کشور رو به افزایش است که این موضوع تا حدودی نگران کننده است.

معاون وزیر بهداشت گفت: مسئله کنترل بیماریها به ویژه HIV موضوعی نیست که وزارت بهداشت به تنهایی قادر به انجام آن باشد. لازم است تمام دستگاههای مربوطه همکاریهای لازم را در این زمینه داشته باشند. همچنین وزارت بهداشت برنامه استراتژیک مقابله با ایدز را تنظیم کرده که برای اجرای مواد آن به همکاری سازمانهای مختلف کشور نیاز است.