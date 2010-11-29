به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا میر تاج الدینی با اشاره به بررسی برنامه پنجم در مجلس اظهار داشت: دولت بنا دارد تا لایحه بودجه90 را در موعد مقرر آماده کند و به مجلس ارائه دهد، الان هم مجلس و دولت درگیر برنامه پنجم هستند.

وی افزود: بررسی برنامه پنجم توسعه کار عظیمی است که کل وقت مجلس را به خود اختصاص داده است و در دولت هم آن بخشی که تدوین کننده نهایی لایحه بودجه 90 است، به طور کامل درگیر برنامه پنجم است.

معاون پارلمانی رئیس جمهور تصریح کرد: یکی دو هفته آینده که برنامه پنجم در مجلس نهایی می شود و به پایان می‌رسد، فرصت خوبی برای دولت حاصل می‌شود تا تدوین نهایی بودجه سال 90 را داشته باشد که این کار در دولت دو یا سه جلسه بیشتر زمان نخواهد برد و بلافاصله به مجلس ارائه خواهیم کرد.

میرتاج الدینی در پاسخ به سئوالی درباره زمان ارائه لایحه بودجه سال 90 توسط دولت به مجلس گفت: زمان مشخصی را نمی‌توان تعیین کرد اما تبعاً تلاش ما این خواهد بود که زمان را از دست ندهیم و در اولین فرصت و پس از تدوین نهایی لایحه بودجه سال 90 در معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری، این لایحه را در دولت مطرح کنیم.

وی در عین حال اظهارداشت: با توجه به اینکه بررسی برنامه پنجم در مجلس رو به اتمام است و معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری هم مشغول همین مبحث است، به نظر می رسد هفته آینده فرصت تدوین نهایی لایحه بودجه 90 فراهم شود.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی دولت ، وی اظهار داشت: البته کارهای مقدماتی و اظهار نظر دستگاه ها درباره بودجه سال 90 به معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی ریاست جمهوری انجام شده است.