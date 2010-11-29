برگزاری نمایشگاه کتاب در مصلی قطعی است

به گزارش خبرنگار مهر، وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی عصر دیروز در جمع خبرنگاران حاضر در اختتامیه جایزه جلال آلاحمد گفت: شهرداری تهران دارد کارش را انجام میدهد و وزارت بازرگانی هم در حال پیگیری است که جای مناسبی برای نمایشگاههای فرهنگی تدارک ببیند.
وی افزود: نمایشگاه کتاب سال آینده در مصلی برگزار میشود و این قطعی است.
سیدمحمد حسینی در پاسخ به سوالی درباره فقدان اثر برگزیده داستانی در دورههای جایزه جلال آلاحمد، گفت: به هر حال باید افراد صاحب نظر این مشکل را مطرح کنند اما اگر کارهایی که ارائه شده است، در حد جایزه نباشد که نمیشود به آنها جایزه داد.
وزیر ارشاد اضافه کرد: باید با هیئت داوران جایزه جلال بنشینیم و صحبت کنیم و بعداً تصمیم لازم را بگیریم.
وی درباره مشکلات اخیر پیرامون بنیاد ادبیات داستانی ایرانیان و احتمال انحلال آن، گفت: ما از این بنیاد حمایت میکنیم و هیچ مشکلی ندارد.
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