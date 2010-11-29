باید منتظر آتش سوزی جدید در جنگلهای کشور باشیم

علی سلاجقه در گفتگو با مهر در خصوص آتش سوزیهای پیاپی در جنگلهای شمال گفت: در 3 ماهه پاییز امسال میانگین بارش به نسبت 30 تا 50 سال گذشته 57 درصد کاهش داشته که این موضوع کاهش 20 درصدی رطوبت را درپی داشته است.

وی افزود: جنگلهای منطقه شمال با رطوبت عجین شده اند در حالی که هم اکنون این نعمت از آنها گرفته شده است و با کمبود رطوبت برخی از گونه ها کاملا خشک شده اند.

رئیس سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری تصریح کرد: خشکی روند طبیعی را از جنگل گرفته است و با هر عاملی انسانی یا طبیعی امکان آتش سوزی وجود دارد.

سلاجقه افزود: کشور باید به دلیل تغییرات آب وهوایی آمادگی لازم را در قالب پروژه ها برای آتش سوزی و خشکسالی داشته باشد، زیرا خسارت این عوامل در منابع طبیعی بسیار زیاد است.

معاون وزیر جهاد کشاورزی تصریح کرد: با شرایط کنونی پیش بینی می شود که در دیگر نقاط کشور هم آتش سوزی رخ بدهد که برای جلوگیری از تبعات آن باید آمادگی لازم در کشور ایجاد شود.

استفاده از رادار یا ماهواره

سلاجقه با اشاره به دستگاه‌های اعلام حریق افزود: با استفاده از رادار یا ماهواره می توان کانونهای آتش را شناسایی کرد البته این دستگاه ها تا حدودی درکشور وجود دارند اما باید با توجه به وسعت کشور امکانات بیشتری افزوده شود.

وی با اشاره به کمک نیروهای مردمی در آتش سوزی جنگل گلستان، تصریح کرد: متاسفانه با کمبود نیروی انسانی در جنگلها مواجه هستیم به طوریکه در دنیا برای هر 3 هزار هکتار یک محافظ وجود دارد اما درایران هر 700 هزار هکتار جنگل یک محافظ دارد.

رئیس سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری این جنگلها را صعب العبور دانست و گفت: دسترسی به برخی از قسمتهای جنگل گلستان به دلیل صعب العبور بودن دشوار است اما سطح آتش سوزی کم بوده و کانونهای آن زیاد است.

وی تعداد آتش سوزی ها را 20 فقره عنوان کرد و افزود: 12 فقره در مینودشت، 3 فقره در علی آباد، یک فقره در آزاد شهر، یک فقره درکلاره و 3 فقره در گرگان آتش سوزی در جنگل اتفاق افتاده است.