محمد جواد ابطحی نماینده خمینی شهر در گفتگو با خبرنگار مهر در واکنش به ترور دو تن از اساتید دانشگاه شهید بهشتی اظهار داشت: استکبار جهانی و با استفاده از عوامل داخلی آن در آستانه 16 آذر تحرکاتی را انجام می دهند تا جامعه را نا امن جلوه دهند و از طرفی با ایجاد تنش و اضطراب در جامعه دانشگاهی زمینه سازی اعتراضاتی را درداخل کشور فراهم کنند.

وی افزود: اما باید بدانند که با بصیرت مردم ایران خواب آشفته آنان تعبیر نخواهد شد.

نماینده خمینی شهر از مسئولان امنیتی و انتظامی کشور خواست تا تحرکات دشمن را بیش از پیش رصد کنند و از بروز چنین حوادثی در جامعه جلوگیری کنند.

ابطحی با تاکید بر اینکه احساس نا امنی در جامعه بسیار مهمتر ازخود نا امنی است، افزود: استکبار جهانی و عوامل داخلی آن به دنبال ایجاد احساس نا امنی در جامعه هستند و این موقعیت شرایط بسیار مطلوبی را برای سران فتنه و عوامل آنها برای دامن زدن به یک سری شایعات دیگر از جمله شایعات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی فراهم می کند.

این عضو شورای مرکزی فراکسیون انقلاب اسلامی مجلس تاکید کرد : با گذشت 30 سال از انقلاب اسلامی مردم ما از اینگونه ترورها زیاد دیده و جامعه ما آبدیده از این مسائل و دشمنی استکبار است.

نماینده خمینی شهر ادامه داد: بر این اساس باید جامعه ما جامعه اطلاعاتی باشد و ما 70 میلیون جمعیت اطلاعاتی داشته باشیم که موارد مذکور را اطلاع دهند و از آن به راحتی نگذرند تا احساس نا امنی در جامعه بوجود نیاید.

ابطحی افزود: در حادثه میدان کاج سعادت آباد نیز مجلس به این دلیل واکنش نشان داد که فردی در روز روشن دست به قتل دیگری زده و نه مردم و نه نیروی انتظامی دخالتی داشته اند و این موجب می شود که نا امنی در جامعه گسترش پیدا کند.