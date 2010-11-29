۸ آذر ۱۳۸۹، ۱۳:۴۵

ابطحی در گفتگو با مهر:

مردم ایران در مقابل ترورها آبدیده شده‌اند/ جامعه باید اطلاعاتی باشد

نماینده خمینی شهر در واکنش به ترور دو استاد دانشگاه گفت: پس از گذشت 30 سال از انقلاب اسلامی مردم ما در مقابل ترورها آبدیده شده اند و این مسائل نمی تواند تاثیری در روحیه مردم داشته باشند.

محمد جواد ابطحی نماینده خمینی شهر در گفتگو با خبرنگار مهر در واکنش به ترور دو تن از اساتید دانشگاه شهید بهشتی اظهار داشت: استکبار جهانی و با استفاده از عوامل داخلی آن در آستانه 16 آذر تحرکاتی را انجام می دهند تا جامعه را نا امن جلوه دهند و از طرفی با ایجاد تنش و اضطراب در جامعه دانشگاهی زمینه سازی اعتراضاتی را درداخل کشور فراهم کنند.

وی افزود: اما باید بدانند که با بصیرت مردم ایران خواب آشفته آنان تعبیر نخواهد شد.

نماینده خمینی شهر از مسئولان امنیتی و انتظامی کشور خواست تا تحرکات دشمن را بیش از پیش رصد کنند و از بروز چنین حوادثی در جامعه جلوگیری کنند.

ابطحی با تاکید بر اینکه احساس نا امنی در جامعه بسیار مهمتر ازخود نا امنی است، افزود: استکبار جهانی و عوامل داخلی آن به دنبال ایجاد احساس نا امنی در جامعه هستند و این موقعیت شرایط بسیار مطلوبی را برای سران فتنه و عوامل آنها برای دامن زدن به یک سری شایعات دیگر از جمله شایعات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی فراهم می کند.

این عضو شورای مرکزی فراکسیون انقلاب اسلامی مجلس تاکید کرد : با گذشت 30 سال از انقلاب اسلامی مردم ما از اینگونه ترورها زیاد دیده و جامعه ما آبدیده از این مسائل و دشمنی استکبار است.

نماینده خمینی شهر ادامه داد: بر این اساس باید جامعه ما جامعه اطلاعاتی باشد و ما 70 میلیون جمعیت اطلاعاتی داشته باشیم که موارد مذکور را اطلاع دهند و از آن به راحتی نگذرند تا احساس نا امنی در جامعه بوجود نیاید.

ابطحی افزود: در حادثه میدان کاج سعادت آباد نیز مجلس به این دلیل واکنش نشان داد که فردی در روز روشن دست به قتل دیگری زده و نه مردم و نه نیروی انتظامی دخالتی داشته اند و این موجب می شود که نا امنی در جامعه گسترش پیدا کند.

