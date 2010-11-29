به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه خبری فوتبال آسیا، براساس اعلام کنفدراسیون فوتبال آسیا 30 تیم از کشورهای ایران، ژاپن، کره جنوبی، چین، عربستان، امارات، استرالیا، ازبکستان، قطر و اندونزی بصورت مستقیم در مسابقات لیگ قهرمانان آسیا حضور پیدا می‌کنند و دو تیم دیگر با پشت سر گذاشتن مرحله پلی‌آف جواز حضور در این رقابت‌ها را بدست می آوردند.

در رقابت‌های پلی‌آف لیگ قهرمانان آسیا در غرب تیم‌های دمپو هند، السد قطر، الاتحاد سوریه و العین امارات حضور دارند. از شرق هم سری وی جایا از اندونزی و موانتونگ تایلند در پلی‌آف بازی می کنند. در قرعه کشی یک باشگاه غرب آسیا در پلی‌آف شرق حضور خواهد داشت.

قرعه کشی برای مسابقات گروهی این رقابت‌ها روز هفتم دسامبر 2010 (16 آذر 1389) در هتل هیلتون شهر کوالالامپور برگزار می شود.

- اسامی تیم‌های حاضر در لیگ قهرمانان آسیا به شرح زیر است:

ژاپن:

1- ناگویا گرامپوس، 2- تیم دوم جدول رده بندی لیگ ژاپن، 3- تیم سوم جدول رده بندی لیگ ژاپن و 4 - تیم قهرمان جام حذفی ژاپن

کره جنوبی:

5- اف ث سئول، 6- سوون سامسونگ بلووینگز، 7- جیجو یونایتد و 8- تیم سوم جدول رده بندی لیگ کره جنوبی

چین:

9- شاندونگ لیوننگ، 10- تیانجین تدا، 11- شانگهای شنهوا و 12- هانگ ژو گرین تون

ایران:

13- سپاهان اصفهان، 14- پیروزی (پرسپولیس)، 15- ذوب آهن اصفهان و 16- استقلال تهران

عربستان سعودی:

17- الهلال، 18- الاتحاد، 19- النصر و 20- الشباب

امارات:

21- الوحده، 22- الامارات و 23- الجزیره

استرالیا:

24- اف ث سیدنی و 25- ملبورن ویکتوری

ازبکستان:

26- بنیادکار و 27- پاختاکور

اندونزی:

28- آرما اندونزی

قطر:

29- الغرافه و 30- الریان

- اسامی تیم‌های شرکت کننده در جام AFC به شرح زیر است:

غرب

بحرین:

1- الاهلی

عراق:

2- دوهوک، 3- الطلبه، 4- اربیل

اردن:

5- الفیصلی و 6- الوحدات

کویت:

7- القادسیه، 8- کویت و 9- النصر

لبنان:

10- الاحد و 11- النصر

عمان:

12- السویق و 13- فنجا اوالروبا

سوریه:

14- الجیش، 15- الکرامه

ازبکستان:

16- نسف قرشی

یمن:

17- الصغر و 18- الطلال

شرق

هنگ کنگ:

19- ساوت چاینا، 20- تی اس وی پگاسوس

هند:

21- کینگفیشر ایست بنگال

اندونزی:

22- پرسیپورا جایاپورا

مالدیو:

23- وی بی و 24- ویکتوری

سنگاپور:

25- تامپینس روورز

تایلند:

26- تی بی سی

ویتنام:

27- هانوی تی اند تی و 28- سونگ لام نگی آن