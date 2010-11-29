افزایش مجدد قیمت بلیت هواپیما بعید است

به گزارش خبرگزاری مهر، حمید بهبهانی پس از جلسه دیشب هیئت دولت در جمع خبرنگاران اظهار داشت: افزایش بهای بلیت هواپیما حدود سه - چهار ماه قبل انجام شده و 30 درصد افزایش یافته است.

وی افزود: در مورد حمل و نقل زمینی نیز دو گروه اتوبوس ویژه و عادی بین شهری داریم که درخصوص گروه ویژه، خودشان قبلا قیمتها را تنظیم کرده اند.

بهبهانی اظهارداشت: درباره اتوبوسهای گروه دوم نیز از سال 1375 تاکنون هیچ تغییری در بهای کرایه نداشته اند که با اجرای هدفمندکردن یارانه ها درصدی به بهای بلیت این اتوبوسها اضافه می شود.