خط تولید تراکتور ایران در مالزی راه اندازی می شود

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، هیئت صنعتی، تجاری و دانشگاهی مالزیای پیش از ظهر دوشنبه در بازدید از خطوط تولید گروه صنعتی تراکتورسازی ایران و تعدادی از واحدهای صنعتی تبریز با اعلام این خبر، خواستار تسریع در اجرای روند تحقق این امر شدند.

این هیئت با بیان اینکه سطح بالای تکنولوژی محصولات تولیدی در تراکتورسازی و واحدهای صنعتی ایران قابل توجه است، خاطرنشان کردند: تولید تجمعی تمام قطعات تراکتور در داخل مجموعه تراکتورسازی و در داخل ایران نشان از توانایی بالای دانش فنی و علمی متخصصان این مجموعه دارد که این موضوع و سایر مزیت ها و قابلیت های این مجموعه، ما را برای راه اندازی خط تولید و همکاری با تراکتورسازی مشتاق می کند.

سرپرست واحد بازاریابی و صادرات گروه صنعتی تراکتورسازی ایران نیز در خصوص این بازدید و مذاکرات صورت گرفته گفت: براساس ارزیابی صورت گرفته از بازار مالزی نیاز سالانه این کشور هزار دستگاه است که با توجه به ظرفیت های بلاقوه در تراکتورسازی تامین این نیاز توسط ایران 100 درصد امکان پذیر است.

عزت اله خازن در بخش دیگری از سخنان خود درخصوص سازگاری محصولات تولیدی در تراکتورسازی با موقعیت آب و هوایی مالزی نیز گفت: تکنولوژی محصولات تراکتورسازی در آب و هوای کشورهای مشابهی همچون فیلیپین جواب داده و با توجه به این تجربه زمین های کشاورزی مالزی نیز می تواند با تراکتورهای ایرانی مکانیزه شوند.

وی افزود: تراکتورسازی اقداماتی را برای ایجاد پایگاهی در جنوب شرقی آسیا و بازار مالزی انجام داده بود که متاسفانه تاکنون به نتیجه نرسیده بود اما با حضور این هیئت نه تنها زمینه برای حضور در بازار این کشور فراهم می شود بلکه از طریق بازار مالزی می توان به بازار کشورهایی نظیر سنگاپور، اندونزی، فلیپین و در کل، کشورهای جنوب شرق آسیا دست یافت.

تراکتورسازی ایران آماده پذیرش آموزش در مالزی است

خازن همچنین از توانای تراکتورسازی برای آموزش تکنسینها، مهندسان و کارگران فنی با توجه به درخواست این هیئت در بخش آموزش خبر داد و گفت: تراکتورسازی برای پذیرش آموزش های لازم در ایران یا مالزی آمادگی کامل دارد.

در این دیدار رئیس مهندسان دانشگاه مالزی نیز با اشاره به تحریم های اعمال شده علیه ایران آن را نه تنها برای ایران مضر ندانست بلکه مفید ارزیابی کرد و گفت: این تحریم ها زمینه را برای ظهور استعدادهای ایرانیان برای خودکفایی بیشتر فراهم آورده است.