تعطیلات اخیر تهران آسیبی به تحصیل دانش آموزان نمی رساند

زکریا یازرلو در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه سلامت دانش آموزان نسبت به مواردی همچون آموزش ارجحیت دارد، گفت: هیچ جای نگرانی برای عقب ماندگی تحصیلی دانش آموازان وجود ندارد چرا که به گونه ای در بودجه بندی کتابها برنامه ریزی شده که تعطیلات آسیبی به تحصیل دانش آموزان نرساند ولی نباید اینگونه برداشت شود که ما از تعطیلات استقبال می کنیم.

چهارشنبه و پنجشنبه هفته جاری به دلیل آلودگی هوا در تهران، شمیرانات و شهر ری از سوی هیئت دولت تعطیل اعلام شد که با احتساب تعطیلی های دو هفته گذشته و تعطیلی روزهای عاشورا و تاسوعای حسینی چهار هفته تعطیلی در روزهای چهارشنبه و پنج شنبه خواهیم داشت.

رئیس آموزش و پرورش شهر تهران درباره اینکه "این برنامه ریزی در بودجه بندی کتابها چگونه است که تعطیلی چهار هفته متوالی روزهای پنج شنبه و جمعه به تدریس معلمان آسیبی نمی رساند" گفت: مشکلی در این زمینه وجود نخواهد داشت و معلمان ما دانش آموزان را برای امتحانات ترم اول آماده می کنند.

یازرلو در پاسخ به اینکه آیا برای جبران این عقب ماندگی ها راه حل هایی همچون برگزاری کلاسهای جبرانی یا افزایش ساعت مدارس پیش بینی شده گفت: ما اصلا برنامه ای برای کلاسهای جبرانی و تقویتی نیز نداریم و معلمان در همان ساعتهای رسمی مدارس عقب ماندگی درسی را جبران می کنند.